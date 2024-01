Kıvırcık Ali

Önce inanmazdım, sen inandırdın Yürekten bağladın, aşka inandım Yitip gitmeyecek, hep yanındayım Sensiz geçmeyecek hiç baharım yazım *** Girdik çıkılmaz ki tek yön yolumuz Bırak hiç düşünme ne olur sonumuz Nazara inanmam, bozar sevdamız Sensin tek bildiğim kaderim aşkım *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Girdik çıkılmaz ki tek yön yolumuz Bırak hiç düşünme ne olur sonumuz Nazara inanmam, bozar sevdamız Sensin tek bildiğim kaderim aşkım *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim