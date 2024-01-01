Kıvırcık Ali

Ne taraftan teşrif ettin efendim canım sultanım Merhaba Erenler sefa geldiniz sefa geldiniz Ne haldadır hatırınız hoş mudur Merhaba Erenler sefa geldiniz Ne haldadır hatırınız hoş mudur Merhaba dostlarım sefa geldiniz Yüceleder kurulurdu tahdımız hey can tahtımız Ruzu rüşan olsun her an bahtınız her an bahtınız Daima dostluğa hey dost bizim ahdımız Merhaba Erenler sefa geldiniz Daima sevgidir hey dost bizim ahdımız Merhaba canlar sefa geldiniz Kul bu zamma der ki ummana daldım ummana daldım Avuç her sermeyin içtim de kaldım içtim de kaldım Mevlam cümlemize hey dost eylesin yardım Merhaba dostlarım sefa geldiniz Şahı merham cümlemize eylesin yardım Merhaba dostlarım sefa geldiniz Allah cümlemize hey dost eylesin yardım Merhaba Erenler sefa geldiniz

Gönlün nerde olursa olsun Kalbin kimde durursa dursun Saygın yetmez mi bana Sevgin içilmez mi kana kana *** Gönlün nerde olursa olsun Kalbin kimde durursa dursun Saygın yetmez mi bana Sevgin içilmez mi kana kana *** Seven olmasaydım solmasaydım da Beni sarsmasaydın yakmasaydın Şart mı sanki başa kakmasaydın *** Seveni arıyorum gören söylesin Gidene yanıyorum gelen gitmesin Aşkı tanıyorum uzak durmasın Ele kanıyorum tuzak kurmasın *** Seveni arıyorum gören söylesin Gidene yanıyorum gelen gitmesin Aşkı tanıyorum uzak durmasın Ele kanıyorum tuzak kurmasın

Senin dışında hiçbir şeye aklım ermiyor Farkım yok inan bir seni duyabilen sağırdan Sen yokken bahar bile buralara gelmiyor O da alıyor zaten alabileceği en ağırdan *** Dün de razıydım buna Ve bugün yine razıyım Seni kaybedip bulup duran bir ruhun itirazıyım *** Koyalım işte gel her bir şeyi yoluna Uyumayalım kimselere sarıla sarıla Sen hepsini gel demedim ki bir yolu yarıla Seni affedebilirim darıla darıla *** Koyalım işte gel her bir şeyi yoluna Uyumayalım kimselere sarıla sarıla Sen hepsini gel demedim ki bir yolu yarıla Seni affedebilirim darıla darıla