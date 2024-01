Kıvırcık Ali

Ne taraftan teşrif ettin efendim canım sultanım Merhaba Erenler sefa geldiniz sefa geldiniz Ne haldadır hatırınız hoş mudur Merhaba Erenler sefa geldiniz Ne haldadır hatırınız hoş mudur Merhaba dostlarım sefa geldiniz Yüceleder kurulurdu tahdımız hey can tahtımız Ruzu rüşan olsun her an bahtınız her an bahtınız Daima dostluğa hey dost bizim ahdımız Merhaba Erenler sefa geldiniz Daima sevgidir hey dost bizim ahdımız Merhaba canlar sefa geldiniz Kul bu zamma der ki ummana daldım ummana daldım Avuç her sermeyin içtim de kaldım içtim de kaldım Mevlam cümlemize hey dost eylesin yardım Merhaba dostlarım sefa geldiniz Şahı merham cümlemize eylesin yardım Merhaba dostlarım sefa geldiniz Allah cümlemize hey dost eylesin yardım Merhaba Erenler sefa geldiniz