İtiraz Şarkı Sözleri
Kıvırcık Ali İtiraz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıvırcık Ali İtiraz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İtiraz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne taraftan teşrif ettin efendim canım sultanım
Merhaba Erenler sefa geldiniz sefa geldiniz
Ne haldadır hatırınız hoş mudur
Merhaba Erenler sefa geldiniz
Ne haldadır hatırınız hoş mudur
Merhaba dostlarım sefa geldiniz
Yüceleder kurulurdu tahdımız hey can tahtımız
Ruzu rüşan olsun her an bahtınız her an bahtınız
Daima dostluğa hey dost bizim ahdımız
Merhaba Erenler sefa geldiniz
Daima sevgidir hey dost bizim ahdımız
Merhaba canlar sefa geldiniz
Kul bu zamma der ki ummana daldım ummana daldım
Avuç her sermeyin içtim de kaldım içtim de kaldım
Mevlam cümlemize hey dost eylesin yardım
Merhaba dostlarım sefa geldiniz
Şahı merham cümlemize eylesin yardım
Merhaba dostlarım sefa geldiniz
Allah cümlemize hey dost eylesin yardım
Merhaba Erenler sefa geldiniz
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Gönlün nerde olursa olsun
Kalbin kimde durursa dursun
Saygın yetmez mi bana
Sevgin içilmez mi kana kana
***
Gönlün nerde olursa olsun
Kalbin kimde durursa dursun
Saygın yetmez mi bana
Sevgin içilmez mi kana kana
***
Seven olmasaydım solmasaydım da
Beni sarsmasaydın yakmasaydın
Şart mı sanki başa kakmasaydın
***
Seveni arıyorum gören söylesin
Gidene yanıyorum gelen gitmesin
Aşkı tanıyorum uzak durmasın
Ele kanıyorum tuzak kurmasın
***
Seveni arıyorum gören söylesin
Gidene yanıyorum gelen gitmesin
Aşkı tanıyorum uzak durmasın
Ele kanıyorum tuzak kurmasın
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Senin dışında hiçbir şeye aklım ermiyor
Farkım yok inan bir seni duyabilen sağırdan
Sen yokken bahar bile buralara gelmiyor
O da alıyor zaten alabileceği en ağırdan
***
Dün de razıydım buna
Ve bugün yine razıyım
Seni kaybedip bulup duran bir ruhun itirazıyım
***
Koyalım işte gel her bir şeyi yoluna
Uyumayalım kimselere sarıla sarıla
Sen hepsini gel demedim ki bir yolu yarıla
Seni affedebilirim darıla darıla
***
Koyalım işte gel her bir şeyi yoluna
Uyumayalım kimselere sarıla sarıla
Sen hepsini gel demedim ki bir yolu yarıla
Seni affedebilirim darıla darıla