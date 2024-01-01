Kıvırcık Ali

-
Senelerce senin için ağladım
demedin bu figan nedir sevdiğim
polat mıdır, demir midir, taş mıdır
şu sendeki vicdan nedir sevdiğim
Toros dağlarında karanfil açtı
ağrı yeşil giydi, mor sümbül açtı
erciyes'in zirvesinde gül açtı
ya sendeki duman nedir sevdiğim
Maksut'um hasretim yar gülüşüne
yıllardır özlemim var gülüşüne
canımı veririm bir gülüşüne
bir gülüşe bir can nedir sevdiğim.
-
Ömrümüzü kör sevdaya harcadik
Bu nasil aşk nasil sevda ah gardaş
Canimizi dost yoluna adadik
Bu nasil aşk nasil sevda ah gardaş
Halbuki biz hiç kimseye kiymadik
Telef olduk ömrümüze doymadik
Üstümüze yağan taşi saymadik
Lan bu nasil dert nasil yara ah gardaş
Genç ozanlar güpe gündüz kül oldu
Bir yel esti dumanları savruldu
Bizi en çok bizden olanlar vurdu
Bu nasıl aşk nasıl sevda ah gardaş
Biz ölünce bize kıyanlar gelir
Çürür bedenimiz çıyanlar gelir
Puşt olup sözünden cayanlar gelir
Lan bu nasıl dert nasıl yara ah gardaş
-
Yine Başım Duman Duman
Bana Bugün Bir Şey Sorman
Ah Hayırsız Boynuma Ferman
Yazar Oyana Bu Yana Dost
Bilmemki Nedir Dileğim
Ben Bu Derdi Kime Deyim
Elde Kalem Vasiyetim
Yazar O Yana Bu Yana Dost
Elde Kalem Vasiyetim
Yazar O Yana Bu Yana Dost
Al Kalemi Ahu Zarım
Yaz Bi Yana Yaz Bi Yana
Kazma Kürek Ol Mezarım
Kaz Bi Yana Kaz Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Kazma Kürek Ol Mezarım
Kaz Bi Yana Kaz Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Yaram Yardan Yana Felek
Benim Sevdam Neme Gerek
Bırakbeni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Bırak Beni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Ha Bu Can Girmez Kabir′e
Yar Olmaz Münker Nekir'e
Eyvah Ömür Tükendi′ne
Ah Bi Yan Eyvah Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bir Yana
Eyvah Ömür Tükendi'ne
Ah Bi Yan Eyvah Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bir Yana
Yaram Yardan Yana Felek
Benim Sevdam Neme Gerek
Bırak Beni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Bırak Beni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Ettim Hak'ka Nazarımı
Kurdum Cana Pazarımı
Dostum Kaza Mezarımı
Kal Bi Yana Sal Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Dostum Kaza Mezarımı
Kal Bi Yana Sal Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Yaram Yardan Yana Felek
Benim Sevdam Neme Gerek
Bırak Beni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
Bırak Beni Bana Bırak
Can Biyan Canan Bi Yana Dost
Sen Bi Yana Ben Bi Yana
-
Yine düştü gamlı fırgat özüme
Yine düştü gamlı fırgat özüme özüme
Kar etti canıma da zalım ayrılık
Hayın ayrılık ayrılık
Hayali görünür de dostlar gözüme gözüme
Söylerken lal etti gardaş gardaş gardaş gardaş gardaş gardaş
(Gardaş)
Dilim ayrılık
Zalım ayrılık
Sen soyka kalasın ayrılık ayrılık
Fedai de gurbet elde gezer dolaşır
Fedai de gurbet elde gezer dolaşır
Bir gün olur Vatanına ulaşır Sılasına ulaşır
Sağ olanlarda sevdiğine kavuşur
Hasretine kavuşur
Hepisinden beter gardaş gardaş gardaş gardaş gardaş
(Gardaş gardaş)
Ölüm ayrılık
Zalım ayrılık
Sen soyka kalasın ayrılık
-
Al Bu Yüreğim Al Senin Olsun
Sensiz Taşıyamam Canımın İçi
Sende Doğdu Bu Can Sende Son Bulsun
Sensiz Yaşayamam Canımın İçi
Şu Garip Gönlümün Muradı Sensin
Divane Gezdiğim Sebebim Sensin
Dört Mevsim Yeşeren Can Dalım Sensin
Sensiz Tutunamam Canımın İçi
Sen Gözümün Nuru Sen Yürek Sızım
Sen Alın Yazım Canımın İçi
Gülüm Bu Sevdaya Düştüm Düşeli
Dermanım Bilmişim Senin Derdini
Yüreğim Aşkını Sılası Bildim
Sensiz Barınamam Canımın İçi
-
Uzaktan emendim, görmeye geldim, görmeye geldim
O eski̇ yüzünde nurun kalmamış, nurun kalmamış
Evvel uğrun uğrun' ışmar ederdin, ışmar ederdin
Şi̇mdi̇ söylemeye dilin kalmamış, dilin kalmamış
Evvel uğrun uğrun' ışmar ederdin, ışmar ederdin
Şi̇mdi̇ söylemeye dilin kalmamış, dilin kalmamış
Geçmiş bu ellerin kervanı geçmiş
Ak göğsün üstüne çiseler düşmüş
Şekerin' şerbetin' yad eller içmiş, yad eller içmiş
Bana bir tas soğuk suyun kalmamış, suyun kalmamış
Şekerin' şerbetin' yad eller içmiş, yad eller içmiş
Bana bir tas soğuk suyun kalmamış, suyun kalmamış
Böyle olduğun bilseydim gelmezdim, hey dost gelmezdim
Selam verip selamını almazdım, hey dost almazdım
Bahçen mübah deyip kıyıp girmezdim, kıyıp girmezdim
Dökülmüş yaprağın, dalın kalmamış, gülün kalmamış
Bahçen mübah deyip kıyıp girmezdim, kıyıp girmezdim
Dökülmüş yaprağın, dalın kalmamış, gülün kalmamış
Pir Sultan'ım geldin ise giderim
Göster cemalin dünyayı neyleyim
Başım alır diyar diyar giderim, hey dost giderim
Beni̇ eyleyecek yerin kalmamış, yurdun kalmamış
Başım alır diyar diyar giderim, hey dost giderim
Beni̇ eyleyecek yerin kalmamış, yurdun kalmamış
-
Bugün ben bir güzel gördüm
Mah cemali güle benzer
Bugün ben bir güzel gördüm
Mah cemali güle benzer
Sedasına gurban olam
Şakıyan bülbüle benzer
Sedasına gurban olam
Şakıyan bülbüle benzer
Soramadım "kimin nesi?"
Turnalardan almış sesi
Soramadım "kimin nesi?"
Turnalardan almış sesi
El değmeden inlemesi
Yanik öten tele benzer
Dertli öten tele benzer
El değmeden inlemesi
Yanık öten tele benzer
Dertli öten tele benzer
Hüzün dolu bakışları
Cana hükmeder kaşları
Hüzün dolu bakışları
Cana hükmeder kaşları
Yağmur gibi gözyaşları
Yaz bahar da sele benzer
Yağmur gibi gözyaşları
Yaz bahar da sele benzer
Mahmut Erdal oldum heder
Bu ne haldir bu ne keder?
Mahmut Erdal oldum heder
Bu ne haldir bu ne keder?
Siyah zülfüm tel tel eder
Dalga dalga yele benzer
Dalga dalga yele benzer
Siyah zülfüm tel tel eder
Dalga dalga yele benzer
Dalga dalga yele benzer
-
Gel Hey Gönül Dergaha Bir Varalım
Mevlana Ne Yanda Veli Ne Yanda
Hasan İle Hüseyin İ Soralım
Kerbele Ne Yanda Yolu Ne Yanda
Karac′oğlan Kalem Elde Yazıyor
Yunus Sözü Bal İle Bir Süzüyor
Pir Sultan Im Abdal Olmuş Geziyor
Divane Ne Yanda Deli Ne Yanda
Ferhat Şirin İçin Dağları Aşar
Kerem Aslı İçin Çöllere Düşer
Veysel Tırnağıyla Toprağı Deşer
Kazması Ne Yanda Beli Ne Yanda
Leyla Sı Gözünde Tüter Mecnun Un
Bitmeyen Sevdadır Bir Adı Bunun
Dursun Ali İçinde Aşk Odunun
Kalemi Ne Yanda Eli Ne Yanda
-
Zalım Gara Sevda Beni
Yakıp Kül Eylemedin Mi
Az Mı Cektim Dertlerini
Kula Kul Eylemedimmi
Çıbanda Ağulu Diken
Sızılar Bende Var İken
Açılmamış Gonca İken
Solan Gül Eylemedin Mi
Seni Zalım Seni Hayın
Gün Görmeyesice Yarim
Seni Zalım Seni Hayın
Töremiyesice Yarim
Kovdun Tenhalara Saldın
Kem Gözlerle Bakakaldın
Has Bahçelerimi Yoldun
Susuz Çöl Eylemedin Mi
Gülememki Gül Desen De
Alınmam Ne Söylesen De
Benimle Mahşere Sen De
İntikal Eylemedin Mi
-
Ben melamet hırkasını kendim giydim eğnime
Ben melamet hırkasını kendim giydim eğnime
Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne
Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne
Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali
Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali
Sofular haram demişler bu aşkın badesine
Sofular haram demişler bu aşkın badesine
Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne
Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne
Gah giderim meyhaneye dem içerim yar için
Gah giderim meyhaneye dem içerim yar için
Gah giderim medreseye ilm alırım hak için
Gah giderim medreseye ilm alırım hak için
Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali
Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali
Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali
Yar Ali yaradan Ali, cana can gatan Ali
Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni
Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni
Nesimiye sordular ki yarin ile hoşmusun
Nesimiye sordular ki yarin ile hoşmusun
Ben hoşam vede değilem yar benimdir kime ne
Hoş olayım olmayayım yar benimdir kime ne
Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali
Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali
Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali
Yar Ali yaradan Ali, cana can gatan Ali
-
Soran varmı, soran varmı
Kapım açıp soran varmı
Yolun ağzı dar ağacı
Nerden geldim soran varmı
Soran varmı, soran varmı
Kapım açıp soran varmı
Yolun sonu kara toprak
Nerden geldim soran varmı
Yaram sızlar yara sızlar
Bu kan durmaz yara sızlar
Yaram sızlar yara sızlar
Bu kan durmaz yara sızlar
Vurup yerde bırakırlar
Yaram sarmaz yara sızlar
Vurup yerde bırakırlar
Yaram sarmaz o vefasızlar
Vuran varmı, vuran varmı
Alnım açık vuran varmı
Beni böyle göz göre, göre
Senin kadar vuran varmı
Vuran varmı, vuran varmı
Bağrım açık vuran varmı
Beni böyle göz göre, göre
Senin kadar vuran varmı
Kıran varmı, kıran varmı
Dallarımı kıran varmı
Kıran varmı, kıran varmı
Dallarımı kıran varmı
Beni alemin içinde
Senden fazla kıran varmı
Beni alemin içinde
Senden fazla kıran varmı
-
Yıllar Oldu Bir Selamın
Alamadım Dost Nerdesin
Yıllar Oldu Bir Selamın
Alamadım Dost Nerdesin
Bir Gün Gelip Hatırımı
Soramadın Dost Neredesin
Gözlerimde Kanlı Pınar
Aktıkca Yüreğim yanar
Baykuşlar Başımda Tüner
Yoramadım Dost Neredesin
Gözlerimde Kanlı Pınar
Aktıkca Yüreğim yanar
Baykuşlar Başımda Tüner
Yoramadım Dost Neredesin
Çare Yoktur Efkarıma
Unuttun Gider Zoruma
Çare Yoktur Efkarıma
Unuttun Gider Zoruma
Namlu Deydi Şakağıma
Vuramadım Dost Nerdesin
Matem Sardım Bileğime
Hasret Vurur Yüreğime
Kınalar Yak Ellerine
Saramadım Dost Nerdesin
Matem Sardım Bileğime
Hasret Vurur Yüreğime
Kınalar Yak Ellerine
Saramadım Dost Nerdesin
Kitledin Demir Kafese
Muhtaç Ettin Bir Nefese
Kitledin Demir Kafese
Muhtaç Ettin Bir Nefese
Feleklen Göğüs Göğüse
Duramadım Dost Nerdesin
Sevdam Mapus Ben Mahkumum
Kurtulmaya Yok Umudum
Prangalara Vurgunum
Kıramadım Dost Nerdesin
Sevdam Mapus Ben Mahkumum
Kurtulmaya Yok Umudum
Prangalara Vurgunum
Kıramadım Dost Nerdesin
Sevdam Mapus Ben Mahkumum
Kurtulmaya Yok Umudum
Prangalara Vurgunum
Kıramadım Dost Nerdesin
Sen Nerdesin
-
Bağbandım gül deremedim
Derip yare veremedim
Tez geçtiniz göremedim
Geriye dönün seneler
Tez geçtiniz göremedim
Geriye dönün seneler
Dert sayfası sutun sutun
Anılarımla büsbütün
Elinizi çabuk dutun
Geriye dönün seneler
Elinizi çabuk dutun
Geriye dönün seneler
Bahtım ile çekişim var
Hakka boyun büküşüm var
Daha yapacak işim var
Geriye dönün seneler
Daha yapacak işim var
Geriye dönün seneler
Biçemedim ömre paha
Böldüm akşama sabaha
Gayret edin biraz daha
Geriye dönün seneler
Gayret edin biraz daha
Geriye dönün seneler
Haberin alsam agah tan
Kim geçmedi bu dergahtan
Bildiğiniz güzergahtan
Geriye dönün seneler
Bildiğiniz güzergahtan
Geriye dönün seneler
Bahtım ile çekişim var
Hakka boyun büküşüm var
Daha yapacak işim var
Geriye dönün seneler
Daha yapacak işim var
Geriye dönün seneler
-
"Derdin nedir?", diye sormayın bana
Çeresiz bir canın gününe düştüm
Tabibi umutsuz, dermanı hasta
Ganayan çıbanın gününe düştüm
Ganayan çıbanın gününe düştüm
Parçalandım kurtlar, kuşlar yurdunda
Nefes nefeseyim dağlar ardında
Avcı benim, ben canımın derdinde
Yaralı ceylanın gününe düştüm
Avcı benim, ben canımın derdinde
Yaralı ceylanın gününe düştüm
Sevgi oldum yüreklere ekildim
Susuz kaldım büklüm büklüm büküldüm
"En-el Hak", dedim de dara çekildim
Haklıyken yalanın gününe düştüm
Haklıyken yalanın gününe düştüm
Maksut′um der, "Yollarımı kestiler
Ellerimi, kollarımı kestiler
Kerbela'da güllerimi kestiler
Zamansız solanın gününe düştüm
Kerbela′da güllerimi kestiler
Vakitsiz solanın gününe düştüm"
Maksut'um der, "Yollarımı kestiler
Ellerimi, kollarımı kestiler
Kerbela'da güllerimi kestiler
Zamansız solanın gününe düştüm"
-