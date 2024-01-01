Söyle Turnam Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
Söyle Turnam
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Boynun bükük, başın önde
Derdin nedir söyle turnam
Bilinmez bir hal var sende
Derdin nedir söyle turnam
Boynun bükük, başın önde
Derdin nedir söyle turnam
Bilinmez bir hal var sende
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
Keder durur gül yüzünde
Sitem dolu her sözünde
Gitme bugün kal benimle
Derdin nedir söyle turnam
Keder durur gül yüzünde
Sitem dolu her sözünde
Gitme bugün kal benimle
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam
Gah ordasın, gah burdasın
Sonu gelmez bir yoldasın
Yüzün gülmez ne haldasın
Derdin nedir söyle turnam