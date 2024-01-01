Kıvırcık Ali

Boynun bükük, başın önde Derdin nedir söyle turnam Bilinmez bir hal var sende Derdin nedir söyle turnam Boynun bükük, başın önde Derdin nedir söyle turnam Bilinmez bir hal var sende Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam Keder durur gül yüzünde Sitem dolu her sözünde Gitme bugün kal benimle Derdin nedir söyle turnam Keder durur gül yüzünde Sitem dolu her sözünde Gitme bugün kal benimle Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam