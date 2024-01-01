Kıvırcık Ali

Gönül vurgun yedi perişan halım Dost yolumu kesti, el vurdu beni Saz vefasız oldu, perdeler zalım Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni Saz vefasız oldu, perdeler zalım Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni Muhabbetin meyli bana değil ki Yarenlerin benden yana değil ki Şikayetim yaradana değil ki Ümmete sığındım, kul vurdu beni Şikayetim yara bana değil ki Ümmete sığındım, kul vurdu beni Ümmete sığındım, kul vurdu beni Dost beni beni, can beni beni Yar beni beni, kul vurdu beni Dost beni beni, can beni beni Yar beni beni, kul vurdu beni Dost beni beni, kul vurdu beni Tecellimi kem gözlerden sakladım Ömür boyu gülmesini bekledim Ne elimi sürdüm, ne de kokladım Dikenler içinde gül vurdu beni Ne elimi sürdüm, ne de kokladım Dikenler içinde gül vurdu beni Dikenler içinde gül vurdu beni Kamil olup ben bu sırlara ersem Haz duyarım yarin bağına girsem Kapanmaz yareler merhemde sürsem Göz hapsinde iken dil vurdu beni Kapanmaz yareler merhemde sürsem Göz hapsinde iken dil vurdu beni Göz hapsinde iken dil vurdu beni Dost beni beni, can beni beni Yar beni beni, dil vurdu beni Dost beni beni, can beni beni Yar beni beni, dil vurdu beni Dost beni beni, dil vurdu beni