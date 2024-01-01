Tel Vurdu Beni Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
Tel Vurdu Beni
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Gönül vurgun yedi perişan halım
Dost yolumu kesti, el vurdu beni
Saz vefasız oldu, perdeler zalım
Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni
Saz vefasız oldu, perdeler zalım
Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni
Mızrap tetik çekti, tel vurdu beni
Muhabbetin meyli bana değil ki
Yarenlerin benden yana değil ki
Şikayetim yaradana değil ki
Ümmete sığındım, kul vurdu beni
Şikayetim yara bana değil ki
Ümmete sığındım, kul vurdu beni
Ümmete sığındım, kul vurdu beni
Dost beni beni, can beni beni
Yar beni beni, kul vurdu beni
Dost beni beni, can beni beni
Yar beni beni, kul vurdu beni
Dost beni beni, kul vurdu beni
Tecellimi kem gözlerden sakladım
Ömür boyu gülmesini bekledim
Ne elimi sürdüm, ne de kokladım
Dikenler içinde gül vurdu beni
Ne elimi sürdüm, ne de kokladım
Dikenler içinde gül vurdu beni
Dikenler içinde gül vurdu beni
Kamil olup ben bu sırlara ersem
Haz duyarım yarin bağına girsem
Kapanmaz yareler merhemde sürsem
Göz hapsinde iken dil vurdu beni
Kapanmaz yareler merhemde sürsem
Göz hapsinde iken dil vurdu beni
Göz hapsinde iken dil vurdu beni
Dost beni beni, can beni beni
Yar beni beni, dil vurdu beni
Dost beni beni, can beni beni
Yar beni beni, dil vurdu beni
Dost beni beni, dil vurdu beni