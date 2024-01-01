Kıvırcık Ali

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Bütün sevinçlerim terk etti beni
Arındım bütün hüzünlerimden
Çektiğim her acı silinip gitgide gömdüm ben
Bir senden vazgeçemedim
Bir senden vazgeçemedim zeytin karası gözlü kız
Bir de türkülerden
Ah o türküler var ya...
İçimdeki bu aşkın
Gönlümdeki bu gamın
İçimdeki bu aşkın
Gönlümdeki bu gamın
Bende yanan sevdanın
Sebebi, sebebi var
Sebebi, sebebi var
Türküler, gül ve sen
Benin yakan bu sevdanın
Sebebi, sebebi var
Sebebi, sebebi var
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
Gece yanan tenimin
Hiç bitmeyen sevgimin
Gece yanan tenimin
Hiç bitmeyen sevgimin
Kanayan yüreğimin
Sebebi, sebebi var
Sebebi, sebebi var
Türküler, gül ve sen
Kanayan şu yüreğimin
Sebebi, sebebi var
Sebebi, sebebi var
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
-
Yüce dağ başında
Duran güzeller
Ne parlaşırsınız
Kar gibi gibi
Sizin sevdanıza
Düştüm düşeli
Yanıyor yüreğim
Kor gibi gibi
Kor gibi gibi
Sizin sevdanıza
Düştüm düşeli
Yanıyor yüreğim
Kor gibi gibi
Ak eline al
Kınalar yakarsın
Mor beliği
Koluncuna dökersin
Kaş altından
Melil melil bakarsın
Azıcık da gönlün
Var gibi gibi
Var gibi gibi
Kaş altında
Melil melil bakarsın
Azıcık da gönlüm
Var gibi gibi
Her gelip geçeni
Aşık sanırsın
Aşık olsan
Ataşıma yanarsın
Her ne desem
Yüzün öte dönersin
Bir başka sevdiğin
Var gibi gibi
Var gibi gibi
Her ne dersem
Yüzün öte dönersin
Bir başka sevdiğin
Var gibi gibi
Ne söylesem yüzün
Öte dönersin
Bir başka sevdiğin
Var gibi gibi
Ben ne dersem
Yüzün öte dönersin
Bir başka sevdiğin
Var gibi gibi
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Kaşın mihrabımdır Kabem yüzündür
Söylerim çıktıkça avazım benim
Benim kıblegahım iki gözündür
Her vakit sanadır niyazım benim
Oy benim benim cananım benim
Oy benim benim sevdiğim benim
Sultanım benim
Tuba dedikleri güzel boyundur
Huri melek derler senin soyundur
Aşığa cevretmek eski huyundur
Dişi inci dudak kirazım benim
Oy benim benim cananım benim
Oy benim benim sevdiğim benim
Sultanım benim
İbreti kapında her zaman kulum
Asla eteğinden çekemem elim
Görmese gözlerim lal olsa dilim
Senden ayrılamaz bu özüm benim
Oy benim benim cananım benim
Oy benim benim sevdiğim benim
Sultanım benim
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Gara gara boncuk gözlüm
Melek gibi mahsun yüzlüm
Gara gara boncuk gözlüm
Melek gibi mahsun yüzlüm
Hem baharım hem de yazım
Di gel gayrı gel gayrı
(Di gel gayrı gel gayrı)
Hem baharım hem de yazım
Di gel gayrı gel gayrı
(Di gel gayrı gel gayrı)
Gel gülüm gel canım
Di gel gayrı gel gayrı
Nurgülüm bir gülüm
Di gel gayrı gel gayrı
De gel gayrı gel gayrı
Gel gülüm gel canım
Di gel gayrı gel gayrı
Nurgülüm bir gülüm
Di gel gayrı gel gayrı
De gel gayrı gel gayrı
Yatıp galsam dizlerine
Dalıp gitsem gözlerine
Yatıp galsam dizlerine
Dalıp gitsem gözlerine
Hasretim o gül yüzüne
Di gel gayrı gel gayrı
Di gel gayrı gel gayrı
Hasretim o gül yüzüne
Di gel gayrı gel gayrı
(Di gel gayrı gel gayrı)
Gel gülüm gel canım
Di gel gayrı gel gayrı
Nurgülüm bir gülüm
Di gel gayrı gel gayrı
De gel gayrı gel gayrı
Gel gülüm gel canım
Di gel gayrı gel gayrı
Nurgülüm bir gülüm
Di gel gayrı gel gayrı
De gel gayrı gel gayrı
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Koyun gelir yata yata
Çamurlara bata bata
Gelin Ayşe’ m suya gitmiş
Kollarını ata ata
Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m
Dağlar başı duman Ayşe’ m
Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m
Dağlar başı duman Ayşe’ m
Üç atım var biri binek
Binin arkadaşlar gidek
Gelin Ayşe’ m suya düşmüş
Yasını tutmaya gidek
Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m
Dağlar başı duman Ayşe’ m
Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m
Dağlar başı duman Ayşe’ m
Koyun gelir kuzuyunan
Ayağının tozuyunan
Gelin Ayşe’ m suya gitmiş
Yanı çifte kuzuyunan
Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m
Dağlar başı duman Ayşe’ m
Aman Ayşe’ m yaman Ayşe’ m
Dağlar başı duman Ayşe’ m
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Nedir benim bu çektiğim acılar?
Izdırapsız günüm geçmiyor oğul
Nedir benim bu çektiğim acılar?
Izdırapsız günüm geçmiyor oğul
Ataş koydun cigerimi yandırdın
Yanıktır yüreğim tütmüyor oğul
Oy Caner'im oy
Oy gonca gülüm oy
Koyun olan kuzusunu arzular
Aklımdan getmiyor yavrum için sızılar
Buralarda baban seni arzular
Hayalin gözümden getmiyor oğul
Oy (Oy) Caner'im oy
Oy (Oy) gonca gülüm oy
Oy (Oy) benim yavrum oy
Zalım olmuş ışımıyor geceler
İsmini söylerken dilim heceler
Zalım olmuş ışımıyor geceler
İsmini söylerken dilim heceler
Geride kalan bir de körpe yavrum var
Yaşlı gözler uyku tutmuyor oğul
Oy yavrum oy
Oy Caner'im oy
Ben sana söyledim yavrum bu sözüm
Ilgıt ılgıt olmuş çağlıyor gözüm
Yine kışa döndü baharım yazım
Ben senin derdinden ölürüm oğul
Oy (Oy) Caner'im oy
Oy benim yavrum oy
Oy (Oy) gonca gülüm oy
Oy benim yavrum oy
Oy gonca gülüm oy
Oy (Oy) Caner'im oy
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Ne taraftan teşrif ettin efendim canım sultanım
Merhaba Erenler sefa geldiniz sefa geldiniz
Ne haldadır hatırınız hoş mudur
Merhaba Erenler sefa geldiniz
Ne haldadır hatırınız hoş mudur
Merhaba dostlarım sefa geldiniz
Yüceleder kurulurdu tahdımız hey can tahtımız
Ruzu rüşan olsun her an bahtınız her an bahtınız
Daima dostluğa hey dost bizim ahdımız
Merhaba Erenler sefa geldiniz
Daima sevgidir hey dost bizim ahdımız
Merhaba canlar sefa geldiniz
Kul bu zamma der ki ummana daldım ummana daldım
Avuç her sermeyin içtim de kaldım içtim de kaldım
Mevlam cümlemize hey dost eylesin yardım
Merhaba dostlarım sefa geldiniz
Şahı merham cümlemize eylesin yardım
Merhaba dostlarım sefa geldiniz
Allah cümlemize hey dost eylesin yardım
Merhaba Erenler sefa geldiniz
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Cahillerle yola gitsen
Geniş yolun dar ederler
Çöplükte gül olup bitsen
Açsan bile har ederler
Bilmeze verme sırrını
Hiç eder namus arını
Arife söyle halini
Deli olsan er ederler
Akılsıza öğüt satma
Sen ol gönlün gama atma
Kendinin bilmezi tutma
Ak yüzün kar' ederler
Haset ile birlik olma
Cevherini taşa çalma
Bilmezlerle sakın durma
Görse bile kör ederler
Adil Ali özün hak et
Kötülükten arıt pak et
Bir iş tutarsan gizli tut
Kolay işin zor ederler
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aklıma sen düşünce aklıma sen düşünce kör duvarlar isyanım
Güneşe senin gibi hasretim mazlume mazlume
Sevdama derlediğim fidelerimi köstebeklere kaptırmaz sancılarım var
Serpilişlerim geldikçe sezilerime yüreğinde binlerce depremlerim var benim mazlume mazlume
İplere boyun yargılara sanık hükümlere bedel metriste tek gibiyim mazlume mazlume
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Hele gardaş hele gardaş
Hele gardaş felek vurdu bene gardaş bene gardaş
Bülbül bağa girmez iken bülbül bağa girmez ikende
Bayguş kondu güle gardaş
Bülbül bağa girmez iken
Bülbül bağa girmez iken
Bülbül bağa girmez ikende bayguş kondu güle gardaş
Bülbül bağa girmez iken
Bülbül bağa girmez iken
Bülbül bağa girmez ikende bayguş kondu güle gardaş gardaş
Dağlar garlı garlı gardaş
Yigit yarlı yarlı gardaş
Benim gibi dertli varmı gardaş gardaş
Yarim eller aldı gardaş
Benim gibi dertli varmı gardaş gardaş gardaş
Yarim eller aldı gardaş
Soğuk durma serin gardaş
Yarelerim derin gardaş
Ben o yardan ayrılamam
Yari bana verin gardaş
Ben o yardan ayrılamam ayrılamam
Yari bana verin gardaş
Hele gardaş hele gardaş
Felek vurdu bene gardaş
Bülbül baga girmez iken ohoy ohoy
Bayguş kondu güle gardaş
Bülbül bağa girmez iken hayi hayi
Bayguş kondu güle gardaş
Sıralıdır derdim gardaş
Sevenlere oldum yoldaş
Usandım ben dert çekmekten
Mezarımı gazın gardaş
Usandım ben dert çekmekten gardaş gardaş
Mezarımı gazın gardaş
Dehayi haye haye haye haye haye
De haye haye
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Dertlerimi yaza yaza
El tükendi, ben tükendim
Yıllar yılı vurdum saza
Tel tükendi, ben tükendim
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Tel tükendi, ben tükendim oy oy
***
Dertli dertli vurdum saza
Tel tükendi, ben tükendim
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Tel tükendi, ben tükendim oy oy
***
Kapıldım bir boş hayale
Sevmekten düştüm bu hale
Kapıldım bir boş hayale
Sevmekten düştüm bu hale
***
Bahçanda menekşe lale
Gül tükendi, ben tükendim
Gül tükendi, ben tükendim
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Gül tükendi ben tükendim oy oy
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Gül tükendi, ben tükendim oy oy
***
Geçiyor benimde çağım
Ne evim var ne ocağım
Dünyada tutunacağım
Dal tükendi, ben tükendim
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Dal tükendi, ben tükendim oyy oyy
***
Dünyada tutunacağım
Dal tükendi ben tükendim
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Dal tükendi, ben tükendim oy oy
***
Ersinim arıldım gayrı
Arıldım duruldum gayrı
Ersinim arıldım gayrı
Yaşlandım yoruldum gayrı
***
Cihana darıldım gayrı
Yol tükendi ben tükendim
Yol tükendi, ben tükendim oh oy, oh oy
Yol tükendi ben tükendim oy oy
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy
Yol tükendi, ben tükendim oy oy
Oh oh oy, oh oh oy, oh oh oy