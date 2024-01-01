Türküler, Gül Ve Sen Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
Türküler, Gül Ve Sen
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Bütün sevinçlerim terk etti beni
Arındım bütün hüzünlerimden
Çektiğim her acı silinip gitgide gömdüm ben
Bir senden vazgeçemedim
Bir senden vazgeçemedim zeytin karası gözlü kız
Bir de türkülerden
Ah o türküler var ya...
İçimdeki bu aşkın
Gönlümdeki bu gamın
İçimdeki bu aşkın
Gönlümdeki bu gamın
Bende yanan sevdanın
Sebebi, sebebi var
Sebebi, sebebi var
Türküler, gül ve sen
Benin yakan bu sevdanın
Sebebi, sebebi var
Sebebi, sebebi var
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
Gece yanan tenimin
Hiç bitmeyen sevgimin
Gece yanan tenimin
Hiç bitmeyen sevgimin
Kanayan yüreğimin
Sebebi, sebebi var
Sebebi, sebebi var
Türküler, gül ve sen
Kanayan şu yüreğimin
Sebebi, sebebi var
Sebebi, sebebi var
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen
Türküler, gül, bir de sen
Güller solar gülmezsen
Bahar küser gidersen
Türküler, gül ve sen