Kıvırcık Ali

Bütün sevinçlerim terk etti beni Arındım bütün hüzünlerimden Çektiğim her acı silinip gitgide gömdüm ben Bir senden vazgeçemedim Bir senden vazgeçemedim zeytin karası gözlü kız Bir de türkülerden Ah o türküler var ya... İçimdeki bu aşkın Gönlümdeki bu gamın İçimdeki bu aşkın Gönlümdeki bu gamın Bende yanan sevdanın Sebebi, sebebi var Sebebi, sebebi var Türküler, gül ve sen Benin yakan bu sevdanın Sebebi, sebebi var Sebebi, sebebi var Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen Gece yanan tenimin Hiç bitmeyen sevgimin Gece yanan tenimin Hiç bitmeyen sevgimin Kanayan yüreğimin Sebebi, sebebi var Sebebi, sebebi var Türküler, gül ve sen Kanayan şu yüreğimin Sebebi, sebebi var Sebebi, sebebi var Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen Türküler, gül, bir de sen Güller solar gülmezsen Bahar küser gidersen Türküler, gül ve sen