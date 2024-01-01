Kıvırcık Ali

Tutuştu Gönül Çerağım Acılar içinde kaldım Maziye baktım ağladım Acılar içinde kaldım Maziye baktım ağladım Hayat bir akşam güneşi Battıkça baktım ağladım Battıkça baktım ağladım Hayat bir akşam güneşi leyli leyli Battıkça baktım ağladım Battıkça baktım ağladım Tutuştu gönül çerağım oy yo Bozuldu virane bağım oy oy Kapandı yolum yolağım Tutuştu gönül çerağım oy oy Bozuldu virane bağım oy oy Kapandı yolum yolağım Derdimi getirmem dile Bitmez ki çektiğim çile Derdimi getirmem dile Bitmez ki çektiğim çile Feryadım yolcu benimle Yollara düştüm ağladım Dağlara çıktım ağladım Feryadım yolcu benimle leyli leyli Yollara düştüm ağladım Dağlara çıktım ağladım Tutuştu gönül çerağım oy oy Bozuldu virane bağım oy oy Kapandı yolum yolağım Tutuştu gönül çerağım oy oy Bozuldu virane bağım oy oy Kapandı yolum yolağım Tutuştu gönül çerağım oy oy Bozuldu virane bağım oy oy Kapandı yolum yolağım

Can Yoldaşım Gittin nerelere Beni vermez dediğin dağlardan Gittin uzaklara Baskın yemez dediğin koyaklardan lele can Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Gardaştan öteydik asiydik Birlikte büyüdük dağlarca Hep yan yana yürüdük karşı durduk Türküler söyledik halay çektik omuz omuza Kırıldık sürüldük mapus yattık Vurgun yedik derin sularda boğulmadık Ve o gece ben yakalandım Sen ertesi gün kimseye birşey söylemeden Soğuk bir gecenin zifirine karışıp gitmişsin Çıktığım da öğrendim orada olduğunu Ve bugün seni o kadar özlemişken Ve sana doyamamışken Gazetede gördüm resmini Öylece yatıyordun boylu boyunca Boynunda, boynunda Adıyaman da aldığımız puşu Ortalık kan revan gözlerin sanki bana bakıyordu Umut dolu, özlem dolu, özgürlük dolu Gün yüzlüm sana değil Kırgınım kapkara yazgılara Dağlara değil küskünlüğüm Yokluğuna dayanmaz yüreğim lele can Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Böyle mi bitecekti hikayemiz can yoldaşım Alnımıza yazılan bu mu Zamansız gittin of of sırasız gittin Beni bu yangın ormanında tek başıma nasıl bırakıp gittin can yoldaşım Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah Can yoldaşım Puşu bağlar ardın sıra dağlar ağlar oy Can yoldaşım Göçüp gittin her dem olmaz dağ çiçeği gibi vah

Tez Yetiş Halk düzeni bekliyoruz tez yetis Satilacak elimizde saz kaldi Bu nasil idare bu nasil gidis Mendil açip dilenmeye az kaldi Diyebilsek çok seyler var diyecek Mahkum edip zindanlara koyacak Sofra bombos peynir yoktur yiyecek Kuru ekmek kuru sogan tuz kaldi Kuru ekmek kuru sogan tuz kaldi Zam kervani basin aldi yürüdü Çikarcinin gözünü kan bürüdü Dikis tutmaz ceket pantol çürüdü Bir suyam iplikle birde biz kaldi Vurguncu soyguncu yükünü tuttu Isci köylü esnaf derde dert katti Odun yok kömür yok kis geldi çatti Bahar geçti temmuz geçti güz kaldi Bahar geçti temmuz geçti güz kaldi Yeter be gardasim yeter Yeter be gardasim artik Yeralti mafyasi her taraf dayi Yasa olusturup alirlar payi Hastaneler rehin tutar hastayi Nerede yesil kart rafta söz kaldi Firsat elde ye iç derler kürkümüz Meshep meshep ayirdilar irkimiz Yasak olur lisanimiz türkümüz Yara aldik yüreklerde iz kaldi Yara aldik yüreklerde iz kaldi Emekciler grev yapsa suç olur Yag çekenler baslarina taç olur Yagmur yagar ayagimiz lorç olur Pabuç delik ayak yerde yüz kaldi Çareler arariz totada falda Kulaklar haberde gözümüz yolda Bu kadar söylemek mahmut erdalda Al sazini çik daglara gez kaldi Al sazini çik daglara gez kaldi Yeter be gardasim yeter Yeter be gardasim artik

Söyle Turnam Boynun bükük, başın önde Derdin nedir söyle turnam Bilinmez bir hal var sende Derdin nedir söyle turnam Boynun bükük, başın önde Derdin nedir söyle turnam Bilinmez bir hal var sende Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam Keder durur gül yüzünde Sitem dolu her sözünde Gitme bugün kal benimle Derdin nedir söyle turnam Keder durur gül yüzünde Sitem dolu her sözünde Gitme bugün kal benimle Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam Gah ordasın, gah burdasın Sonu gelmez bir yoldasın Yüzün gülmez ne haldasın Derdin nedir söyle turnam

Diyardan Diyara Göçebe kuşlara döndük , Uçtuk diyardan diyara. Turna gibi bölük bölük, Göçtük diyaradan diyara. Felek kırılsın kanadın, Bitmez mi senin inadın? Ardın sıra bir muradın, Koştuk diyardan diyara Dost... Olmaz olsun küsbikârım, Çektik bunca derdi gamı. Üstü karlı mor dağları, Aştık diyardan diyara dost.. Felek kırılsın kanadın, Bitmez mi senin inadın? Ardın sıra bir muradın, Koştuk diyardan diyara Dost.... Behram sorarsa niçin? Sılada zor diye geçim. İki lokma ekmek için, Koştuk diyardan diyara. Felek kırılsın kanadın, Bitmez mi senin inadın? Ardın sıra bir muradın, Koştuk diyardan diyara Dost....

Sen Yanma Diye BEN ÇÜRÜMÜŞ BİR ASAYIM ZİNDANLARA YOL EYLEDİ DERT BENİ ÇARMIHA GERİLMİŞ BİR İSA’YIM ÇİVİLERE ZAPTEYLEDİ DERT BENİ PİR SULTANI DARDA GÖRDÜM DARAĞACA VUR EYLEDİ AŞK BENİ HACI BEKTAŞ’I KIRDA GÖRDÜM BİR CEYLANA PİR EYLEDİ AŞK BENİ HER YANGINA, HER ATAŞA KÖZ EYLEDİ DERT BENİ BU DAĞLARA, BU YOLLARA TOZ EYLEDİ AŞK BENİ BEN YANARIM AŞK İÇİN BEN YANARIM GÜL İÇİN BU ATEŞ SÖNMESİN DİYE BEN YANARIM KİM İÇİN BEN YANARIM SEN İÇİN BARİ SEN YANMA DİYE BEN YAKILMIŞ BİR OZANIM YANGINLARA KÜL EYLEDİ DERT BENİ KERBELA ÇÖLÜNDE, BİR HÜSEYİN DAMLA SUYA KUL EYLEDİ DERT BENİ BEN YUNUS’U NURDA GÖRDÜM DERGAHINA GÜL EYLEDİ AŞK BENİ OL MECNUNU FİRARDA GÖRDÜM BİR LEYLA’YA DELEYLEDİ AŞK BENİ

Feride Bir örümcek sabrıyla sevdanı örerken Yüreğin yanık yanık sabrın fırtına Feride Saçlarının kokusu sinmiş memleketime Papatyalar bile şimdi tenin kokar Feride Saçlarının kokusu sinmiş memleketime Papatyalar bile şimdi tenin kokar Feride Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde Duymuşum Almanyanın köhne bir şehrinde Bir mülteci kampında hıçkırır ağlar Feride Duymuşum yanak çökmüş gamzeleri kaybolmuş Saçları darmadağınık her yanı ter Feride Duymuşum yanak çökmüş gamzeleri kaybolmuş Saçları darmadağınık her yanı ter Feride Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde Oy Feride Feride mapuslar kızı Feride Bir duyarım metriste bir duyarım diyarbekirde

Erzurum'da Bağ Olur Mu (U.H.) Erzurum'da bağ olur mu? Gara üzüm al olur mu? Küçük yaşta yetim galim gardaş gardaş Yüreğimde yar olur mu? Küçük yaşta asker olam gardaş gardaş Ah yüreğim de sağ olur mu? Erzurum'da kerpiç evler Sevdiceğim yolum gözler Bu devran size de galmaz Bizi de vurduran neyler? Bu devran size de galmaz Bizi de vurduran neyler?

Sen Bendesin Ben Sendeyim Uzaklarda degiliz can Sen bendesin ben sendeyim Ayiramaz bizi zaman Sen bendesin ben sendeyim Uzaklarda degiliz can Sen bendesin ben sendeyim Ayiramaz bizi zaman Sen bendesin ben sendeyim Tasinan toprak gibiyiz Dalinan yaprak gibiyiz Etinen tirnak gibiyiz Sen bendesin ben sendeyim Sen balimsin ben petegim Tasinan toprak gibiyiz Dalinan yaprak gibiyiz Etinen tirnak gibiyiz Sen bendesin ben sendeyim Sen balimsin ben petegim Biz ikimiz yar olmusuz Türkülerle var olmusuz Iki beden bir olmusuz Sen bendesin ben sendeyim Biz ikimiz yar olmusuz Türkülerle var olmusuz Iki beden bir olmusuz Sen bendesin ben sendeyim Tasinan toprak gibiyiz Dalinan yaprak gibiyiz Etinen tirnak gibiyiz Sen bendesin ben sendeyim Sen balimsin ben petegim Tasinan toprak gibiyiz Dalinan yaprak gibiyiz Etinen tirnak gibiyiz Sen bendesin ben sendeyim Sen balimsin ben petegim Tasinan toprak gibiyiz Dalinan yaprak gibiyiz Etinen tirnak gibiyiz Sen bendesin ben sendeyim Sen balimsin ben petegim Tasinan toprak gibiyiz Dalinan yaprak gibiyiz Etinen tirnak gibiyiz Sen bendesin ben sendeyim Sen balimsin ben petegim

İncinir Esme deli rüzgar esme Yaprak düşer dal incinir Esip de yolları kesme Yolcum küser yol incinir Benim canım iki gözüm Sen gidersen gülmez yüzüm Çalmaz olur dertli sazım Mızrap küser tel incinir Gidenler dönmez geriye Gözyaşım senden hediye Leyla burdan gitti diye Mecnun gezer çöl incinir

Üçüncü Gurbet Eskisinden de beter oldu halımız Zehir oldu ekmeğimiz, balımız Dilimize hasret kaldı, dilimiz Üçüncü gurbette perişan olduk Çile çeken onca canlar nerede Kıymet bilen o insanlar nerede Ah gardaşım, ah acı tatlı geçen o günler nerede Üçüncü gurbette perişan olduk Şu yaban ellerde malamat olduk Ayrıldık sıladan binbir hayalle Aktı göz yaşımız, karıştı sele Büktü belimizi dert, hicran, çile Üçüncü gurbette perişan olduk Büktü belimizi dert, hicran, çile Şu yaban ellerde malamat olduk Yüklendik hasreti, düştük yollara Geldik, mesken kurduk yaban ellere Aldırmadık geçip giden yıllara Üçüncü gurbette perişan olduk Aldırmadık geçip giden yıllara Şu yaban ellerde malamat olduk Anayı, babayı toprağa saldık Bacıya, gardaşa hasret kaldık Ne çileler çektik, ne günler gördük Üçüncü gurbette perişan olduk Dedeyi, neneyi toprağa saldık Emmiye, dayıya hasret kaldık Ne çileler çektik, ne günler gördük Üçüncü gurbette perişan olduk Şu yaban ellerde malamat olduk Kalplerde huzur yok, ağızlarda tat Duyguları yok olmuş, dostluklar berbat Anayı, babayı tanımaz evlat Üçüncü gurbette perişan olduk Anayı, babayı tanımaz evlat Şu yaban ellerde malamat olduk Bülbülü koymuşlar altın kafese Vatan, vatan demiş nefes nefese Selam olsun sıladaki herkese Üçüncü gurbette perişan olduk Selam olsun eşe, dosda, herkese Şu yaban ellerde malamat olduk Anayı, babayı toprağa saldık Bacıya, gardaşa hasret kaldık Ne çileler çektik, ne günler gördük Üçüncü gurbette perişan olduk Dedeyi, neneyi toprağa saldık Emmiye, dayıya hasret kaldık Ne çileler çektik, ne günler gördük Üçüncü gurbette perişan olduk Şu yaban ellerde malamat olduk Ah ciğerim ah, bu kaçıncı gurbet Kaçıncı hasret