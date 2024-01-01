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7/24 Dinle Üçüncü Gurbet

Üçüncü Gurbet Şarkı Sözleri

Kıvırcık Ali Üçüncü Gurbet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıvırcık Ali Üçüncü Gurbet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üçüncü Gurbet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kıvırcık Ali

Kıvırcık Ali

Üçüncü Gurbet

  • Üçüncü Gurbet

  • Can Yoldaşım

  • Hızır Eleman

  • Tez Yetiş

  • Söyle Turnam

  • Diyardan Diyara

  • Sen Yanma Diye

  • Tutuştu Gönül Çerağım

  • Feride

  • Erzurum'da Bağ Olur Mu (U.H.)

  • Sen Bendesin Ben Sendeyim

  • İncinir

  • Nerdesin

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