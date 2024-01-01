Kıvırcık Ali

Yar Ali Yar Ben melamet hırkasını kendim giydim eğnime Ben melamet hırkasını kendim giydim eğnime Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Sofular haram demişler bu aşkın badesine Sofular haram demişler bu aşkın badesine Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne Gah giderim meyhaneye dem içerim yar için Gah giderim meyhaneye dem içerim yar için Gah giderim medreseye ilm alırım hak için Gah giderim medreseye ilm alırım hak için Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, cana can gatan Ali Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni Nesimiye sordular ki yarin ile hoşmusun Nesimiye sordular ki yarin ile hoşmusun Ben hoşam vede değilem yar benimdir kime ne Hoş olayım olmayayım yar benimdir kime ne Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, can Ali canan Ali Yar Ali yaradan Ali, cana can gatan Ali

Ah Gardaş Ömrümüzü kör sevdaya harcadik Bu nasil aşk nasil sevda ah gardaş Canimizi dost yoluna adadik Bu nasil aşk nasil sevda ah gardaş Halbuki biz hiç kimseye kiymadik Telef olduk ömrümüze doymadik Üstümüze yağan taşi saymadik Lan bu nasil dert nasil yara ah gardaş Genç ozanlar güpe gündüz kül oldu Bir yel esti dumanları savruldu Bizi en çok bizden olanlar vurdu Bu nasıl aşk nasıl sevda ah gardaş Biz ölünce bize kıyanlar gelir Çürür bedenimiz çıyanlar gelir Puşt olup sözünden cayanlar gelir Lan bu nasıl dert nasıl yara ah gardaş

Ahuzarım Yine Başım Duman Duman Bana Bugün Bir Şey Sorman Ah Hayırsız Boynuma Ferman Yazar Oyana Bu Yana Dost Bilmemki Nedir Dileğim Ben Bu Derdi Kime Deyim Elde Kalem Vasiyetim Yazar O Yana Bu Yana Dost Elde Kalem Vasiyetim Yazar O Yana Bu Yana Dost Al Kalemi Ahu Zarım Yaz Bi Yana Yaz Bi Yana Kazma Kürek Ol Mezarım Kaz Bi Yana Kaz Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Kazma Kürek Ol Mezarım Kaz Bi Yana Kaz Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Yaram Yardan Yana Felek Benim Sevdam Neme Gerek Bırakbeni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Ha Bu Can Girmez Kabir′e Yar Olmaz Münker Nekir'e Eyvah Ömür Tükendi′ne Ah Bi Yan Eyvah Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bir Yana Eyvah Ömür Tükendi'ne Ah Bi Yan Eyvah Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bir Yana Yaram Yardan Yana Felek Benim Sevdam Neme Gerek Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Ettim Hak'ka Nazarımı Kurdum Cana Pazarımı Dostum Kaza Mezarımı Kal Bi Yana Sal Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Dostum Kaza Mezarımı Kal Bi Yana Sal Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Yaram Yardan Yana Felek Benim Sevdam Neme Gerek Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana Bırak Beni Bana Bırak Can Biyan Canan Bi Yana Dost Sen Bi Yana Ben Bi Yana

Ayrılık (u.h.) Yine düştü gamlı fırgat özüme Yine düştü gamlı fırgat özüme özüme Kar etti canıma da zalım ayrılık Hayın ayrılık ayrılık Hayali görünür de dostlar gözüme gözüme Söylerken lal etti gardaş gardaş gardaş gardaş gardaş gardaş (Gardaş) Dilim ayrılık Zalım ayrılık Sen soyka kalasın ayrılık ayrılık Fedai de gurbet elde gezer dolaşır Fedai de gurbet elde gezer dolaşır Bir gün olur Vatanına ulaşır Sılasına ulaşır Sağ olanlarda sevdiğine kavuşur Hasretine kavuşur Hepisinden beter gardaş gardaş gardaş gardaş gardaş (Gardaş gardaş) Ölüm ayrılık Zalım ayrılık Sen soyka kalasın ayrılık

Canımın İçi Al Bu Yüreğim Al Senin Olsun Sensiz Taşıyamam Canımın İçi Sende Doğdu Bu Can Sende Son Bulsun Sensiz Yaşayamam Canımın İçi Şu Garip Gönlümün Muradı Sensin Divane Gezdiğim Sebebim Sensin Dört Mevsim Yeşeren Can Dalım Sensin Sensiz Tutunamam Canımın İçi Sen Gözümün Nuru Sen Yürek Sızım Sen Alın Yazım Canımın İçi Gülüm Bu Sevdaya Düştüm Düşeli Dermanım Bilmişim Senin Derdini Yüreğim Aşkını Sılası Bildim Sensiz Barınamam Canımın İçi

Görmeye Geldim Uzaktan emendim, görmeye geldim, görmeye geldim O eski̇ yüzünde nurun kalmamış, nurun kalmamış Evvel uğrun uğrun' ışmar ederdin, ışmar ederdin Şi̇mdi̇ söylemeye dilin kalmamış, dilin kalmamış Evvel uğrun uğrun' ışmar ederdin, ışmar ederdin Şi̇mdi̇ söylemeye dilin kalmamış, dilin kalmamış Geçmiş bu ellerin kervanı geçmiş Ak göğsün üstüne çiseler düşmüş Şekerin' şerbetin' yad eller içmiş, yad eller içmiş Bana bir tas soğuk suyun kalmamış, suyun kalmamış Şekerin' şerbetin' yad eller içmiş, yad eller içmiş Bana bir tas soğuk suyun kalmamış, suyun kalmamış Böyle olduğun bilseydim gelmezdim, hey dost gelmezdim Selam verip selamını almazdım, hey dost almazdım Bahçen mübah deyip kıyıp girmezdim, kıyıp girmezdim Dökülmüş yaprağın, dalın kalmamış, gülün kalmamış Bahçen mübah deyip kıyıp girmezdim, kıyıp girmezdim Dökülmüş yaprağın, dalın kalmamış, gülün kalmamış Pir Sultan'ım geldin ise giderim Göster cemalin dünyayı neyleyim Başım alır diyar diyar giderim, hey dost giderim Beni̇ eyleyecek yerin kalmamış, yurdun kalmamış Başım alır diyar diyar giderim, hey dost giderim Beni̇ eyleyecek yerin kalmamış, yurdun kalmamış

Güle Benzer Bugün ben bir güzel gördüm Mah cemali güle benzer Bugün ben bir güzel gördüm Mah cemali güle benzer Sedasına gurban olam Şakıyan bülbüle benzer Sedasına gurban olam Şakıyan bülbüle benzer Soramadım "kimin nesi?" Turnalardan almış sesi Soramadım "kimin nesi?" Turnalardan almış sesi El değmeden inlemesi Yanik öten tele benzer Dertli öten tele benzer El değmeden inlemesi Yanık öten tele benzer Dertli öten tele benzer Hüzün dolu bakışları Cana hükmeder kaşları Hüzün dolu bakışları Cana hükmeder kaşları Yağmur gibi gözyaşları Yaz bahar da sele benzer Yağmur gibi gözyaşları Yaz bahar da sele benzer Mahmut Erdal oldum heder Bu ne haldir bu ne keder? Mahmut Erdal oldum heder Bu ne haldir bu ne keder? Siyah zülfüm tel tel eder Dalga dalga yele benzer Dalga dalga yele benzer Siyah zülfüm tel tel eder Dalga dalga yele benzer Dalga dalga yele benzer

Kerbela Gel Hey Gönül Dergaha Bir Varalım Mevlana Ne Yanda Veli Ne Yanda Hasan İle Hüseyin İ Soralım Kerbele Ne Yanda Yolu Ne Yanda Karac′oğlan Kalem Elde Yazıyor Yunus Sözü Bal İle Bir Süzüyor Pir Sultan Im Abdal Olmuş Geziyor Divane Ne Yanda Deli Ne Yanda Ferhat Şirin İçin Dağları Aşar Kerem Aslı İçin Çöllere Düşer Veysel Tırnağıyla Toprağı Deşer Kazması Ne Yanda Beli Ne Yanda Leyla Sı Gözünde Tüter Mecnun Un Bitmeyen Sevdadır Bir Adı Bunun Dursun Ali İçinde Aşk Odunun Kalemi Ne Yanda Eli Ne Yanda

Kör Çıban Zalım Gara Sevda Beni Yakıp Kül Eylemedin Mi Az Mı Cektim Dertlerini Kula Kul Eylemedimmi Çıbanda Ağulu Diken Sızılar Bende Var İken Açılmamış Gonca İken Solan Gül Eylemedin Mi Seni Zalım Seni Hayın Gün Görmeyesice Yarim Seni Zalım Seni Hayın Töremiyesice Yarim Kovdun Tenhalara Saldın Kem Gözlerle Bakakaldın Has Bahçelerimi Yoldun Susuz Çöl Eylemedin Mi Gülememki Gül Desen De Alınmam Ne Söylesen De Benimle Mahşere Sen De İntikal Eylemedin Mi

Sevdiğim Senelerce senin için ağladım demedin bu figan nedir sevdiğim polat mıdır, demir midir, taş mıdır şu sendeki vicdan nedir sevdiğim Toros dağlarında karanfil açtı ağrı yeşil giydi, mor sümbül açtı erciyes'in zirvesinde gül açtı ya sendeki duman nedir sevdiğim Maksut'um hasretim yar gülüşüne yıllardır özlemim var gülüşüne canımı veririm bir gülüşüne bir gülüşe bir can nedir sevdiğim.

Yaram Sızlar Soran varmı, soran varmı Kapım açıp soran varmı Yolun ağzı dar ağacı Nerden geldim soran varmı Soran varmı, soran varmı Kapım açıp soran varmı Yolun sonu kara toprak Nerden geldim soran varmı Yaram sızlar yara sızlar Bu kan durmaz yara sızlar Yaram sızlar yara sızlar Bu kan durmaz yara sızlar Vurup yerde bırakırlar Yaram sarmaz yara sızlar Vurup yerde bırakırlar Yaram sarmaz o vefasızlar Vuran varmı, vuran varmı Alnım açık vuran varmı Beni böyle göz göre, göre Senin kadar vuran varmı Vuran varmı, vuran varmı Bağrım açık vuran varmı Beni böyle göz göre, göre Senin kadar vuran varmı Kıran varmı, kıran varmı Dallarımı kıran varmı Kıran varmı, kıran varmı Dallarımı kıran varmı Beni alemin içinde Senden fazla kıran varmı Beni alemin içinde Senden fazla kıran varmı

Dost Nerdesin Yıllar Oldu Bir Selamın Alamadım Dost Nerdesin Yıllar Oldu Bir Selamın Alamadım Dost Nerdesin Bir Gün Gelip Hatırımı Soramadın Dost Neredesin Gözlerimde Kanlı Pınar Aktıkca Yüreğim yanar Baykuşlar Başımda Tüner Yoramadım Dost Neredesin Gözlerimde Kanlı Pınar Aktıkca Yüreğim yanar Baykuşlar Başımda Tüner Yoramadım Dost Neredesin Çare Yoktur Efkarıma Unuttun Gider Zoruma Çare Yoktur Efkarıma Unuttun Gider Zoruma Namlu Deydi Şakağıma Vuramadım Dost Nerdesin Matem Sardım Bileğime Hasret Vurur Yüreğime Kınalar Yak Ellerine Saramadım Dost Nerdesin Matem Sardım Bileğime Hasret Vurur Yüreğime Kınalar Yak Ellerine Saramadım Dost Nerdesin Kitledin Demir Kafese Muhtaç Ettin Bir Nefese Kitledin Demir Kafese Muhtaç Ettin Bir Nefese Feleklen Göğüs Göğüse Duramadım Dost Nerdesin Sevdam Mapus Ben Mahkumum Kurtulmaya Yok Umudum Prangalara Vurgunum Kıramadım Dost Nerdesin Sevdam Mapus Ben Mahkumum Kurtulmaya Yok Umudum Prangalara Vurgunum Kıramadım Dost Nerdesin Sevdam Mapus Ben Mahkumum Kurtulmaya Yok Umudum Prangalara Vurgunum Kıramadım Dost Nerdesin Sen Nerdesin

Geriye Donun Bağbandım gül deremedim Derip yare veremedim Tez geçtiniz göremedim Geriye dönün seneler Tez geçtiniz göremedim Geriye dönün seneler Dert sayfası sutun sutun Anılarımla büsbütün Elinizi çabuk dutun Geriye dönün seneler Elinizi çabuk dutun Geriye dönün seneler Bahtım ile çekişim var Hakka boyun büküşüm var Daha yapacak işim var Geriye dönün seneler Daha yapacak işim var Geriye dönün seneler Biçemedim ömre paha Böldüm akşama sabaha Gayret edin biraz daha Geriye dönün seneler Gayret edin biraz daha Geriye dönün seneler Haberin alsam agah tan Kim geçmedi bu dergahtan Bildiğiniz güzergahtan Geriye dönün seneler Bildiğiniz güzergahtan Geriye dönün seneler Bahtım ile çekişim var Hakka boyun büküşüm var Daha yapacak işim var Geriye dönün seneler Daha yapacak işim var Geriye dönün seneler