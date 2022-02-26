Yaşamdan Ölüme Şarkı Sözleri
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Kıvırcık Ali
Yaşamdan Ölüme
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Yaşamdan ölüme bir soluk yolda
Bu isyanlar kime, bu feryat kime
Kuşların bile yuvası dalda
Bu endişe niye, bu telaş niye
***
Yaşamdan ölüme bir soluk yolda
Bu isyanlar kime, bu feryat kime
Kuşların bile yuvası dalda
Bu endişe niye, bu telaş niye
***
Eğer ki, gelmeler topraktan ise
Demek ki, gitmeler aynı yeredir
İhanet, kahpelik puşta göreyse
Sadakatle sevmek dosta göredir
***
Eğer ki, gelmeler topraktan ise
Demek ki, gitmeler aynı yeredir
İhanet, kahpelik puşta göreyse
Sadakatle sevmek dosta göredir
***
Sokakta yatanın kürkü alınmaz
Kundaklık bebenin sütü çalınmaz
İnsanlığa her kim kural koysa da
Merhametin yolu sağ sol tanımaz
***
Sokakta yatanın kürkü alınmaz
Kundaklık bebenin sütü çalınmaz
İnsanlığa her kim kural koysa da
Merhametin yolu sağ sol tanımaz
***
Eğer ki, gelmeler topraktan ise
Demek ki, gitmeler aynı yeredir
İhanet, kahpelik puşta göreyse
Sadakatle sevmek dosta göredir
***
Eğer ki, gelmeler topraktan ise
Demek ki, gitmeler aynı yeredir
İhanet, kahpelik puşta göreyse
Sadakatle sevmek dosta göredir
***
Eğer ki, gelmeler topraktan ise
Demek ki, gitmeler aynı yeredir
İhanet, kahpelik puşta göreyse
Sadakatle sevmek dosta göredir