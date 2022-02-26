Kıvırcık Ali

Yaşamdan ölüme bir soluk yolda Bu isyanlar kime, bu feryat kime Kuşların bile yuvası dalda Bu endişe niye, bu telaş niye *** Yaşamdan ölüme bir soluk yolda Bu isyanlar kime, bu feryat kime Kuşların bile yuvası dalda Bu endişe niye, bu telaş niye *** Eğer ki, gelmeler topraktan ise Demek ki, gitmeler aynı yeredir İhanet, kahpelik puşta göreyse Sadakatle sevmek dosta göredir *** Eğer ki, gelmeler topraktan ise Demek ki, gitmeler aynı yeredir İhanet, kahpelik puşta göreyse Sadakatle sevmek dosta göredir *** Sokakta yatanın kürkü alınmaz Kundaklık bebenin sütü çalınmaz İnsanlığa her kim kural koysa da Merhametin yolu sağ sol tanımaz *** Sokakta yatanın kürkü alınmaz Kundaklık bebenin sütü çalınmaz İnsanlığa her kim kural koysa da Merhametin yolu sağ sol tanımaz *** Eğer ki, gelmeler topraktan ise Demek ki, gitmeler aynı yeredir İhanet, kahpelik puşta göreyse Sadakatle sevmek dosta göredir *** Eğer ki, gelmeler topraktan ise Demek ki, gitmeler aynı yeredir İhanet, kahpelik puşta göreyse Sadakatle sevmek dosta göredir *** Eğer ki, gelmeler topraktan ise Demek ki, gitmeler aynı yeredir İhanet, kahpelik puşta göreyse Sadakatle sevmek dosta göredir