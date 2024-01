Kıvırcık Ali

Yusufçuk Beyoğlu eşiğinde kara hançer dolaşır Saçlarındaki bitler sağa sola zıplaşır Giğdi yine şaşarsın görmeden inanmazsın Kir içinde bir gömlek kırk yaşında bi gocuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı Tarla başında bin konser her derdinin ilacı Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı Tek başında bin konser her derdinin ilacı Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Oturup bir köşeye etrafına bir bakar Kırık bir bağlamayla türküleri mırıldar Yüreğindeki kavga gözlerinde oynaşır Bakışlarındaki mana bin yıllar dolaşır Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı Tarla başında bin konser her derdinin ilacı Efkarı dem tutunca söylenir acı, acı Tek başında bin konser her derdinin ilacı Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Sözünü esirgemez kimseye boyun eğmez Kralını iplemez derdin belası çocuk Dert dağ olsa yıkılmaz allahtan gayri korkmaz Çöplerden ekmek yese kimseye avuç açmaz Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Efkarı dem tutunca söylenir acı acı Tarla başında bin konser her derdinin ilacı Efkarı dem tutunca söylenir acı acı Tek başında bin konser her derdinin ilacı Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk Mangal yürekli çocuk mavi gözlü yusufçuk

Bir Dudaktan Balık, rakı, roka var soframda Kuşlar da uçuşuyor dallarda Bir şarkı söylüyor kız fonda Bir sen yoksun ortamda *** Bir üzüldüm, bir üzüldüm, bir hüzünlendim sorma Bir açıldım, bir kapandım duygusal bağlamda *** Yağmur yağacak diye korkumdan Bulutları topladım akşamdan Yıldızları kırptım ardından Sofra bezi yaptım kahrımdan *** Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim Şimdi burda olsan bunu da affederdin Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim Şimdi burda olsan bunu da affederdin *** Bir gelsen, görebilsem göğsünde durabilsem Yedi çarpı yirmi dört saat yanında olabilsem *** Bir umudum olsa fazladan Üzülmezdim bu kadar en azından Uyku diye sarıldığım kollardan Uyandım güzel bir rüyadan *** Bir üzüldüm, bir üzüldüm, bir hüzünlendim sorma Bir açıldım, bir kapandım duygusal bağlamda *** Bir gelsen, görebilsem göğsünde durabilsem Yedi çarpı yirmi dört saat yanında olabilsem *** Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim Şimdi burda olsan bunu da affederdin Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim Şimdi burda olsan bunu da affederdin *** Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim Şimdi burda olsan bunu da affederdin Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim Şimdi burda olsan bunu da affederdin

Eyvallah Güvenmek istedim kendime Fırsatım vardı olmadı Birazcık şahlansam yakıştırılmadı Tatmin oldum *** Elden bir şey gelir mi? Kıymet bildiklerim gibi Benim de bilinir mi? Sen haklıydın her zaman annem gibi *** Haksızlığı da koydum bavula Yalnızlığı da aldım yanıma Teşekkür ettim her şey adına Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum *** Haksızlığı da koydum bavula Yalnızlığı da aldım yanıma Teşekkür ettim her şey adına Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum eyvallah *** Elden bir şey gelir mi? Kıymet bildiklerim gibi Benim de bilinir mi? Sen haklıydın her zaman annem gibi *** Haksızlığı da koydum bavula Yalnızlığı da aldım yanıma Teşekkür ettim her şey adına Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum *** Haksızlığı da koydum bavula Yalnızlığı da aldım yanıma Teşekkür ettim her şey adına Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum eyvallah *** Haksızlığı da koydum bavula Yalnızlığı da aldım yanıma Teşekkür ettim her şey adına Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum eyvallah

Hediye Ben hayat hırsızı, sevgi arsızı Dolaştım aşktan aşka, yoruldum artık Kalbimi satsam olmaz, yerlere atsam olmaz Ben bu gönül işinden usandım artık *** Gel, gör ki şu aklım bir sende kaldı Bu gönül bir senden iz aldı Sana bir hediyem var, şu kırık kalbi Yüreğine sar, sakla benim için *** Bir küçük hatıra kabul et benden Kalbimi gönderdim söküp yerinden Bir küçük hatıra kabul et, lütfen Kalbimi gönderdim söküp yerinden *** Ben hayat hırsızı, sevgi arsızı Dolaştım aşktan aşka, yoruldum artık Kalbimi satsam olmaz, yerlere atsam olmaz Ben bu gönül işinden usandım artık *** Gel, gör ki şu aklım bir sende kaldı Bu deli bir senden iz aldı Sana bir hediyem var, şu kırık kalbi Yüreğine sar, sakla benim için *** Bir küçük hatıra kabul et benden Kalbimi gönderdim söküp yerinden Bir küçük hatıra kabul et, lütfen Kalbimi gönderdim söküp yerinden

Her Dem Ey Her dem ey,her dem ey zalim felek, Sineme dokunma benim Taş mı sandın yüreği, kalemi bedenim *** Tenha gecelerde beni eyler mi teselli Baykuş sesini, bülbülü şeydaya değişmem *** Ah aman aman amma zalim bir zaman Ah gider o yare haber Yarda yanar bir zaman

Kapı Kapı İstedim vermediler Senden adam olmaz derler Onlar aşktan ne anlar Onlar aşktan ne anlar *** Bayram şekeri gibi Elden ele mi dolaştım? Kandırır o diyorlar O kandırır diyorlar *** Kapı kapı geziyorum Fotoğrafın cebimde Kim var kim yok arıyorum Telefon hep elimde *** Günden güne eriyorum Bir haber gönder diye Kapı kapı geziyorum Çiçeklerin elimde *** Borcum yok hiç kimseye Derdim yok ki hiç kimseyle Onlar aşka düşmanlar Onlar aşktan korkarlar *** Bayram şekeri gibi Elden ele mi dolaştım? Kandırır o diyorlar O kandırır diyorlar *** Kapı kapı geziyorum Fotoğrafın cebimde Kim var kim yok arıyorum Telefon hep elimde *** Günden güne eriyorum Bir haber gönder diye Kapı kapı geziyorum Çiçeklerin elimde *** Kapı kapı geziyorum Fotoğrafın cebimde Kim var kim yok arıyorum Telefon hep elimde *** Günden güne eriyorum Bir haber gönder diye Kapı kapı geziyorum Çiçeklerin elimde *** Kapı kapı geziyorum Fotoğrafın cebimde Kim var kim yok arıyorum Telefon hep elimde *** Günden güne eriyorum Bir haber gönder diye Kapı kapı geziyorum Çiçeklerin elimde *** Kapı kapı geziyorum Fotoğrafın cebimde Kim var kim yok arıyorum Telefon hep elimde *** Günden güne eriyorum Bir haber gönder diye

Kayboldum Bıktım tanıdık sonlardan Aşk mı, sen misin bu giden? Bilmem aşk bana ne diye düşman Bıkmıyor hiç zulmünden *** Kalbimde saplı sen bir bıçakken Derman olmaz hiçbir merhem Kalbimde saplı sen bir bıçakken Derman olmaz hiçbir merhem *** Kayboldum yalancı dünyada Aşk denen beter bir vurgunda Kendimi unuttum uğrunda *** Kalbimde saplı sen bir bıçakken Derman olmaz hiçbir merhem Kalbimde saplı sen bir bıçakken Derman olmaz hiçbir merhem *** Kayboldum yalancı dünyada Aşk denen beter bir vurgunda Kendimi unuttum uğrunda *** Kayboldum yalancı dünyada Aşk denen beter bir vurgunda Kendimi unuttum uğrunda *** Doğarken yalnız, ölürken yalnız Kural böyle, herkes yalnız Giden de yalnız, kalan da yalnız Kural böyle, herkes yalnız *** Doğarken yalnız, ölürken yalnız Kural böyle, herkes yalnız Giden de yalnız, kalan da yalnız Kural böyle, herkes yalnız

Nasip Değilmiş Yangın her aşkın yolu Sevdim gördüm Gözlerin karanlık kuyu Düştüm, öldüm *** Ah gönlün şimdi başka yare mesken Ah el çekmiyor kara sevda benden Sen hangi elde sevda olup açtın Ben karlı dağlar misali yalnızım *** Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim *** Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim *** Ah gönlün şimdi başka yare mesken Ah el çekmiyor kara sevda benden Sen hangi elde sevda olup açtın Ben karlı dağlar misali yalnızım *** Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim *** Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim

Ne Gezer Demir aldı benden sevda Yok ötesi, yarısı yok canımın hevesi Bulutlanmış aşkın resmi Bir masal denizi *** Koptu fırtına kalpte Aklım sende bu can bende ne gezer Bende ne gezer *** Esti rüzgarın şehre Hasret bende gönlüm sende ne gezer Sende ne gezer *** Camlara karlar düştü Bir ben üzüldüm Seni her gün düşündüm Neden yoktun yanımda *** Camlara karlar düştü Bir ben üşüdüm Seni her gün düşündüm Neden yoksun yanımda

Saçmalıyorum Unutmak için seni her yolu deniyorum Alkol sınırını aşıp aşıp geziyorum, *** Barların önünde kavgalar çıkartıp Sonra karakolda gözümü açıyorum, Kendime acıyorum, saçmalıyorum *** Dostlarım erkeksin, yapsana diyorlar Bense her kadında, seni görüyorum, seni arıyorum *** Bazen bir kadınla tanışıp gidiyorum, Gece onun omzunda ağlıyorum, Ah ağlıyorum, saçmalıyorum *** Geçenlerde yemek yerken restaurant da En sevdiğin çorba vardı masamızda, *** En komik fıkralar anlatılıyorken, Bense boğuşuyordum göz yaşlarımla Ah yaşlarımla, saçmalıyorum *** Geçenlerde bir ortak dostumuzu gördüm yolda Bana biri var mı diye sordu hayatımda Eğer sen sor diye söylemişsen ona Bil ki durum vahim senden sonra Yani, saçmalıyorum işte

Sevda Tanrıçası Seni sevda tanrıçası yapan Şu aptal gönlüm değil mi Gözlerin kurdu gönlüme tuzak Gözlerin de suçlu gönlün de *** Bir gökyüzü, masmavi deniz sensiz kimsesiz Bir de ben sensizim.. *** Biter bir gün biter elbet Bitince ben, ben olur muyum İnsan her gün ölmüyor ki Öleceksem senden olsun *** Ama aşk eski bir şarkı saklanmış masallara Çığlıklar sancılar değmeyin yarama Ama aşk eski bir günah sessiz bir hatıra

Yar Yâr yarınımın adı yâr Sana yakın her adım Sanma dostun a canım Ayırdılar bizi yâr *** Yâr yüreğimin tadı yâr Sana uzak bu diyar Sanma sonum a canım Döneceğim geri yâr *** Ahlarım yerde kalmaz göreceksin bak Cümle âlem şahit olsun yanacaklar var *** Ahlarım yerde kalmaz göreceksin yâr Cümle âlem şahit olsun yanacaklar var *** Seni benden alsalar da biter mi sandın? Yüreğimde dövme adın yazılı kaldın *** Kimi yârdan vazgeçermiş kimisi serden Beni benden alsalar da geçemem senden *** Yâr yarınımın adı yâr Sana yakın her adım Sanma dostun a canım Ayırdılar bizi yâr *** Yâr yüreğimin tadı yâr Sana uzak bu diyar Sanma sonum a canım Döneceğim geri yâr *** Ahlarım yerde kalmaz göreceksin bak Cümle âlem şahit olsun yanacaklar var *** Ahlarım yerde kalmaz göreceksin yâr Cümle âlem şahit olsun yanacaklar var *** Seni benden alsalar da biter mi sandın Yüreğimde dövme adın yazılı kaldın *** Kimi yârdan vazgeçermiş kimisi serden Beni benden alsalar da geçemem senden

Zorun Ne Benle Aşk / Akustik Kaç kere denedim bu yolda şansımı Ne yaptıysam çarkım dönmüyor Üstüme çevirmiş silahlarını Nefes almama fırsat vermiyor *** Ben aşkı arayan bir garibim Dikenli yollarda gezindiriyor Kazara yanılıp da düşersem eğer En çürük dalını tutuşturuyor *** Aslında nereye nereye diye sormuyorum da Takılıp gidiyorum aşkı bulduğum anda Biliyorum yanacak yanacak yine çok canım yanacak Hem de en acılısından bir parçamı alacak *** Aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle? Aşk aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle? Her gelene bir parçamı hediye mi ediyorsun? Beni dirhem dirhem her gün yok edip gidiyorsun *** Aşk, aşk, aşk zorun ne benle? Aşk zorun ne benle? Aşk söyle zorun ne benle? Aşk derdin ne benle? *** Kaç kere denedim bu yolda şansımı Ne yaptıysam çarkım dönmüyor Üstüme çevirmiş silahlarını Nefes almama fırsat vermiyor *** Ben aşkı arayan bir garibim Dikenli yollarda gezindiriyor Kazara yanılıp da düşersem eğer En çürük dalını tutuşturuyor *** Aslında nereye nereye diye sormuyorum da Takılıp gidiyorum aşkı bulduğum anda Biliyorum yanacak yanacak yine çok canım yanacak Hem de en acılısından bir parçamı alacak *** Aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle? Aşk aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle? Her gelene bir parçamı hediye mi ediyorsun? Beni dirhem dirhem her gün yok edip gidiyorsun *** Aşk, aşk, aşk zorun ne benle? Aşk zorun ne benle? Aşk söyle zorun ne benle? Aşk derdin ne benle? *** Her gelene bir parçamı hediye mi ediyorsun? Beni dirhem dirhem her gün yok edip gidiyorsun *** Aşk zorun ne benle? Aşk zorun ne benle? Aşk söyle zorun ne benle? Aşk derdin ne benle? *** Aşk zorun ne benle? Aşk zorun ne benle? Aşk söyle zorun ne benle? Aşk zorun ne benle?