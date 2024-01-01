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Hediye Şarkı Sözleri

Kıvırcık Ali Hediye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kıvırcık Ali Hediye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hediye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kıvırcık Ali

Kıvırcık Ali

Hediye

  • Yusufçuk

  • Bir Dudaktan-remix

  • Bir Dudaktan

  • Eyvallah

  • Hediye

  • Her Dem Ey

  • Kapı Kapı

  • Kayboldum

  • Nasip Değilmiş

  • Ne Gezer

  • Saçmalıyorum

  • Sevda Tanrıçası

  • Yar

  • Zorun Ne Benle Aşk / Akustik

  • Zorun Ne Benle Aşk

  • Karşılıksız

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