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Kızılırmak

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01

Yılkı

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Çırak aranıyor

03

Sıla

04

Ali Ali

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Pervane

... KAPAT
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Albümler

Yılkı Kızılırmak

Figan Kızılırmak

Gölge Kızılırmak

Sır Kızılırmak

Günde Dün Kızılırmak

Rüzgarla Gelen Kızılırmak

Ölüme De Tilili Kızılırmak

Güneşin Olsun Kızılırmak

Pir Sultan'dan Nesimi'ye Anadolu Türküleri Kızılırmak

Aynı Göğün Ezgisi Kızılırmak

Gidenlerin Ardından Kızılırmak

Geçmişten Geleceğe Pir Sultan Abdal Kızılırmak

Çığlık Kızılırmak

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