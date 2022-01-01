×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Kızılırmak
Kızılırmak
Takip Et
Daha Fazla
En Çok Dinlenenler
Paylaş
Daha Fazla
01
Yılkı
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
02
Çırak aranıyor
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
03
Sıla
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
04
Ali Ali
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
05
Pervane
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Daha Fazla
Albümler
Yılkı
Kızılırmak
Figan
Kızılırmak
Gölge
Kızılırmak
Sır
Kızılırmak
Günde Dün
Kızılırmak
Rüzgarla Gelen
Kızılırmak
Ölüme De Tilili
Kızılırmak
Güneşin Olsun
Kızılırmak
Pir Sultan'dan Nesimi'ye Anadolu Türküleri
Kızılırmak
Aynı Göğün Ezgisi
Kızılırmak
Gidenlerin Ardından
Kızılırmak
Geçmişten Geleceğe Pir Sultan Abdal
Kızılırmak
Çığlık
Kızılırmak
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git