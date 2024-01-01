Ты, ты, ты мне не враг...
Но с тобой не дружу...
Я твой личный маньяк...
Я тебя придушу, я тебя придушу
Ты мой краш
Либо я, либо никто — это шантаж
Я приду одна, я знаю твой этаж
Покушаюсь на тебя, ведь твой типаж
Ограниченный тираж
Мы с тобой, boy
Поиграем, но не в консоль
И ты мой, мой
Ты мой сахар, и в этом соль
Да, любовь — боль
Ведь опасно быть не со мной
Между нами бой, но
Ты, ты, ты мне не враг
Но с тобой не дружу
Я твой личный маньяк
Я тебя придушу
Ты, ты будешь со мной
Без тебя мне не жить
Я могу убежать
Ты меня привяжи
Ты, ты, ты мне не враг
Но с тобой не дружу
Я твой личный маньяк
Я тебя придушу
Ты, ты будешь со мной
И останешься жив
Я могу убежать
Ты меня привяжи
Странно... Ты себя привезла
Вставай, ха! Я тебя привязал
Я твой самый близкий boy
Это ближний Морской бой
Один Б попала, ой!
Ты, ты, ты мне не враг
Ты любимый мультфильм
Тебе не убежать
Моя Эйприл О'Нил
Сара Коннор во снах
Я к тебе приходил
Я твой жидкий металл
И я тебя растворил
Ты, ты, ты мне не враг
Но с тобой не дружу
Я твой личный маньяк
Я тебя придушу
Ты, ты будешь со мной
И останешься жив
Я могу убежать
Ты меня привяжи
Ты, ты, ты мне не враг
Но с тобой не дружу
Я твой личный маньяк
Я тебя придушу
Ты, ты будешь со мной
Без тебя мне не жить
Я могу убежать
Ты меня привяжи
Ты, ты, ты мне не враг...
Но с тобой не дружу...
Я твой личный маньяк...
Я тебя придушу, я тебя придушу
Ты, ты, ты мне не враг
Но с тобой не дружу
Я твой личный маньяк
Я тебя придушу
Ты, ты будешь со мной
И останешься жив
Я могу убежать
Ты меня привяжи
Ты, ты, ты мне не враг
Но с тобой не дружу
Я твой личный маньяк
Я тебя придушу
Ты, ты будешь со мной
Без тебя мне не жить
Я могу убежать
Ты меня привяжи