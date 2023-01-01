Ben Seni Arayamam Şarkı Sözleri
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Çok oldu sen gideli
Zihnim ona yetmez
Yıllar geçmiş
***
Çok uzak bir yerdesin
Sesim oralara gitmez
Hevesim geçmiş
***
Unutmuşum fark etmeden
Bitmiş yavaş yavaş
Yolsuz kalmışım
***
Yok bir daha olmaz
Aynı çılgınlıklar
***
Ben seni arayamam öyle
Sebepsiz zamansız
Soramam nasılsın
Nasıl gidiyor iyi misin, yalnız mısın?
***
Ben seni arayamam öyle
Sebepsiz zamansız
Soramam nasılsın
Nasıl gidiyor iyi misin, yalnız mısın?
***
Çok oldu sen gideli
Zihnim ona yetmez
Yıllar geçmiş
***
Çok uzak bir yerdesin
Sesim oralara gitmez
Hevesim geçmiş
***
Unutmuşum fark etmeden
Bitmiş yavaş yavaş
Yolsuz kalmışım
***
Yok bir daha olmaz
Aynı çılgınlıklar
***
Ben seni arayamam öyle
Sebepsiz zamansız
Soramam nasılsın
Nasıl gidiyor iyi misin , yalnız mısın?
***
Ben seni arayamam öyle
Sebepsiz zamansız
Soramam nasılsın
Nasıl gidiyor iyi misin , yalnız mısın?