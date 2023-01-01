Çok oldu sen gideli Zihnim ona yetmez Yıllar geçmiş *** Çok uzak bir yerdesin Sesim oralara gitmez Hevesim geçmiş *** Unutmuşum fark etmeden Bitmiş yavaş yavaş Yolsuz kalmışım *** Yok bir daha olmaz Aynı çılgınlıklar *** Ben seni arayamam öyle Sebepsiz zamansız Soramam nasılsın Nasıl gidiyor iyi misin, yalnız mısın? *** Ben seni arayamam öyle Sebepsiz zamansız Soramam nasılsın Nasıl gidiyor iyi misin, yalnız mısın? *** Çok oldu sen gideli Zihnim ona yetmez Yıllar geçmiş *** Çok uzak bir yerdesin Sesim oralara gitmez Hevesim geçmiş *** Unutmuşum fark etmeden Bitmiş yavaş yavaş Yolsuz kalmışım *** Yok bir daha olmaz Aynı çılgınlıklar *** Ben seni arayamam öyle Sebepsiz zamansız Soramam nasılsın Nasıl gidiyor iyi misin , yalnız mısın? *** Ben seni arayamam öyle Sebepsiz zamansız Soramam nasılsın Nasıl gidiyor iyi misin , yalnız mısın?