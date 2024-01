Teninin üzerinden kayan bi buzdur Uzak bakışlarım Hiç izlememiş olsaydım bu filmi Canımı acıtırdı *** Ama seni bilmek Seni bilmek Seni bilmek Beynimde bi kurşun *** Seni bilmek Seni bilmek Seni bilmek En büyük ceza *** Her anın aklımda Her kıvrımın Sanmasınlar asla Seni benden ayrı *** Savrulur, savrulur Saçlarında hayatın Seni sorsunlar benden Bi' tek ben anlarım *** Her anın aklımda Her kıvrımın Sanmasınlar asla Seni benden ayrı *** Savrulur, savrulur Saçlarında hayatın Seni sorsunlar benden Bi' tek ben anlarım *** Teninin üzerinden kayan bi buzdur Uzak bakışlarım Hiç izlememiş olsaydım bu filmi Canımı acıtırdı *** Ama seni bilmek Seni bilmek Seni bilmek Beynimde bi kurşun *** Seni bilmek Seni bilmek Seni bilmek En büyük ceza *** Her anın aklımda Her kıvrımın Sanmasınlar asla Seni benden ayrı *** Savrulur, savrulur Saçlarında hayatın Seni sorsunlar benden Bi' tek ben anlarım *** Her anın aklımda Her kıvrımın Sanmasınlar asla Seni benden ayrı *** Savrulur, savrulur Saçlarında hayatın Seni sorsunlar benden Bi' tek ben anlarım