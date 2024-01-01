Bi' Tek Ben Anlarım Şarkı Sözleri
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Teninin üzerinden kayan bi buzdur
Uzak bakışlarım
Hiç izlememiş olsaydım bu filmi
Canımı acıtırdı
***
Ama seni bilmek
Seni bilmek
Seni bilmek
Beynimde bi kurşun
***
Seni bilmek
Seni bilmek
Seni bilmek
En büyük ceza
***
Her anın aklımda
Her kıvrımın
Sanmasınlar asla
Seni benden ayrı
***
Savrulur, savrulur
Saçlarında hayatın
Seni sorsunlar benden
Bi' tek ben anlarım
***
Her anın aklımda
Her kıvrımın
Sanmasınlar asla
Seni benden ayrı
***
Savrulur, savrulur
Saçlarında hayatın
Seni sorsunlar benden
Bi' tek ben anlarım
***
Teninin üzerinden kayan bi buzdur
Uzak bakışlarım
Hiç izlememiş olsaydım bu filmi
Canımı acıtırdı
***
Ama seni bilmek
Seni bilmek
Seni bilmek
Beynimde bi kurşun
***
Seni bilmek
Seni bilmek
Seni bilmek
En büyük ceza
***
Her anın aklımda
Her kıvrımın
Sanmasınlar asla
Seni benden ayrı
***
Savrulur, savrulur
Saçlarında hayatın
Seni sorsunlar benden
Bi' tek ben anlarım
***
Her anın aklımda
Her kıvrımın
Sanmasınlar asla
Seni benden ayrı
***
Savrulur, savrulur
Saçlarında hayatın
Seni sorsunlar benden
Bi' tek ben anlarım