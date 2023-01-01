EL Şarkı Sözleri
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Dişle pimleri son kez
Elinde belinde gezinsin eller
Hisset, boş ver sen
Ne der eller, ne der eller
***
Silsek geçmişi bi' şekilde
Eninde sonunda bulur bizi yine
Dans et, boş ver sen
Ne der eller, ne der eller
***
Seni öpsem ya bi' dudağından
Güneş açmadan, sabah olmadan
Sinse tenin her yanıma da
Seni kavrasam, beni kovmasan
***
Öpsem ya bi' dudağından
Dans biter ve el olursan
Dans biter ve el olursan
Dans biter ve el olursan
El