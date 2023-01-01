Dişle pimleri son kez Elinde belinde gezinsin eller Hisset, boş ver sen Ne der eller, ne der eller *** Silsek geçmişi bi' şekilde Eninde sonunda bulur bizi yine Dans et, boş ver sen Ne der eller, ne der eller *** Seni öpsem ya bi' dudağından Güneş açmadan, sabah olmadan Sinse tenin her yanıma da Seni kavrasam, beni kovmasan *** Öpsem ya bi' dudağından Dans biter ve el olursan Dans biter ve el olursan Dans biter ve el olursan El