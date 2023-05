Bin yıl var Çok fark var Bir yığın insan var aramızda Göremezsin gerçekleri Ben bin kere dedim *** Kıskandılar Çok gördüler At gözlükleriyle bakıp bakıp Talan ettiler Biz bin kere öldük *** Gitsin böyle olmasın Bitsin her şey Sanmasınlar bizi birlikte Silah dayasınlar başıma Herkesin payı kendine *** Gitsin böyle olmasın Bitsin her şey Sanmasınlar bizi birlikte Silah dayasınlar başıma Herkesin payı kendine *** Bin yıl var Çok fark var Bir yığın insan var aramızda Göremezsin gerçekleri Ben bin kere dedim *** Gitsin böyle olmasın Bitsin her şey Sanmasınlar bizi birlikte Silah dayasınlar başıma Herkesin payı kendine