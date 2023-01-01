Olan Olmuş Şarkı Sözleri
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Zaman zaman bi' hırsızsın
Sınırların bir zincir
Gidip gelen, hiç bitmeyen
Yalnızlığımsa zindan
***
Güzel gelir enerjin
Ziyan olur şu kalbim
Kendi yolumu bulmuşum
Elmacık kemiklerinde
***
Gel biraz, biraz daha yakınıma
Yak hadi, hadi beni yalanınla
Olan olmuş zaten
Kalbim de anlar zamanla, zamanla
***
Gel biraz, biraz daha yakınıma
Yak hadi, hadi beni yalanınla
Olan olmuş zaten
Kalbim de anlar zamanla, zamanla
***
Zaman zaman bi' hırsızsın
Sınırların bir zincir
Gidip gelen, hiç bitmeyen
Yalnızlığımsa zindan
***
Gel biraz, biraz daha yakınıma
Yak hadi, hadi beni yalanınla
Olan olmuş zaten
Kalbim de anlar zamanla, zamanla
***
Gel biraz, biraz daha yakınıma
Yak hadi, hadi beni yalanınla
Olan olmuş zaten
Kalbim de anlar zamanla, zamanla