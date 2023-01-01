Zaman zaman bi' hırsızsın Sınırların bir zincir Gidip gelen, hiç bitmeyen Yalnızlığımsa zindan *** Güzel gelir enerjin Ziyan olur şu kalbim Kendi yolumu bulmuşum Elmacık kemiklerinde *** Gel biraz, biraz daha yakınıma Yak hadi, hadi beni yalanınla Olan olmuş zaten Kalbim de anlar zamanla, zamanla *** Gel biraz, biraz daha yakınıma Yak hadi, hadi beni yalanınla Olan olmuş zaten Kalbim de anlar zamanla, zamanla *** Zaman zaman bi' hırsızsın Sınırların bir zincir Gidip gelen, hiç bitmeyen Yalnızlığımsa zindan *** Gel biraz, biraz daha yakınıma Yak hadi, hadi beni yalanınla Olan olmuş zaten Kalbim de anlar zamanla, zamanla *** Gel biraz, biraz daha yakınıma Yak hadi, hadi beni yalanınla Olan olmuş zaten Kalbim de anlar zamanla, zamanla