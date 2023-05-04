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Sensiz N'aparım Ben

Sensiz N'aparım Ben

Alternatif Müzik

10 Parça | 34:11
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sensiz N'aparım Ben

Köfn 03:22
02

Bi' Tek Ben Anlarım

Köfn 03:18
03

Güneşe Dokundum

Köfn 02:54
04

Taş Kalbinin Çöllerinde

Köfn 02:44
05

Olan Olmuş

Köfn 03:37
06

EL

Köfn 03:36
07

Ben Seni Arayamam

Köfn 03:38
08

Bul Beni

Köfn 04:30
09

Gitsin

Köfn 03:59
... KAPAT
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