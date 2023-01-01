Sensiz N'aparım Ben Şarkı Sözleri
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Yanar gider bu kalp
Dönmez gece sabaha bu kent
Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey
Yanar gider bu kalp
Dönmez gece sabaha bu kent
Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey
***
Kal desem, yan desem
Alır götürür bir rüzgar seni ellerimden
Sormasan yanımda uyusan
Derdi kalmaz şu kalbimin anlasan
***
Sensiz n'aparım ben? Sensiz n'aparım ben?
Sensiz n'aparım ben? Sensiz n'aparım ben?
***
Yanar gider bu kalp
Dönmez gece sabaha bu kent
Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey
Yanar gider bu kalp
Dönmеz gece sabaha bu kent
Sеnsiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey
***
Kal desem, yan desem
Alır götürür bir rüzgar seni ellerimden
Sormasan yanımda uyusan
Derdi kalmaz şu kalbimin anlasan
***
Sensiz n'aparım ben? Sensiz n'aparım ben?
Sensiz n'aparım ben? Sensiz n'aparım ben?
***
Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey
Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey
Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey
(sensiz n'aparım ben?) sensiz n'aparım ben?