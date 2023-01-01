Yanar gider bu kalp Dönmez gece sabaha bu kent Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey Yanar gider bu kalp Dönmez gece sabaha bu kent Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey *** Kal desem, yan desem Alır götürür bir rüzgar seni ellerimden Sormasan yanımda uyusan Derdi kalmaz şu kalbimin anlasan *** Sensiz n'aparım ben? Sensiz n'aparım ben? Sensiz n'aparım ben? Sensiz n'aparım ben? *** Yanar gider bu kalp Dönmez gece sabaha bu kent Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey Yanar gider bu kalp Dönmеz gece sabaha bu kent Sеnsiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey *** Kal desem, yan desem Alır götürür bir rüzgar seni ellerimden Sormasan yanımda uyusan Derdi kalmaz şu kalbimin anlasan *** Sensiz n'aparım ben? Sensiz n'aparım ben? Sensiz n'aparım ben? Sensiz n'aparım ben? *** Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey Sensiz kalsam, sessiz kalsam aynı şey (sensiz n'aparım ben?) sensiz n'aparım ben?