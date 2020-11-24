114 sure bulunan Kuran-ı Kerimin içinde en çok sure barındırdığı cüz 30. cüzdür. 30. cüz 37 sureden oluşur ve 24 sayfadır. İşte Köksal Engürün sesinden dinleyebileceğiniz 30. cüz ve Nebe Suresi, Naziât Suresi, Abese Sures, Tekvîr Suresi, İnfitâr Suresi, Mutaffifîn Suresi, İnşikâk Suresi, Burûc Suresi, Târık Suresi, Alâ Suresi, Ğâşiye Suresi, Fecr Suresi, Beled Suresi, Şems Suresi, Leyl Suresi, Duhâ Suresi, İnşirâh Suresi, Tîn Suresi, Alak Suresi, Kadir Suresi, Beyyine Suresi, Zilzâl Suresi, Âdiyât Suresi, Kâria Suresi, Tekâsür Suresi, Asr Suresi, Hümeze Suresi, Fîl Suresi, Kureyş Suresi, Maûn Suresi, Kevser Suresi, Kâfirûn Suresi, Nasr Suresi, Tebbet Suresi, İhlâs Suresi, Felak Suresi, Nâs Suresi