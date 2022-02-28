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7/24 Dinle Yatağın Soğuk Tarafı

Yatağın Soğuk Tarafı Şarkı Sözleri

Kolpa Yatağın Soğuk Tarafı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kolpa Yatağın Soğuk Tarafı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yatağın Soğuk Tarafı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kolpa

Kolpa

Yatağın Soğuk Tarafı

  • Ağızdan Çıktığı Gibi Durmaz

  • Beni Aşka İnandır

  • Düğüm

  • Düş Yakamdan

  • Hiç Bitmez Bu Masal

  • Nasıl Öğrendin Unutmayı

  • Son Nefesim (Akustik)

  • Son Nefesim

  • Yatağın Soğuk Tarafı

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