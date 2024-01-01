Bir Yerde (FT.Kemal Dogulu) Ait olduğun yerde değilsin Kalbimi yeniden çıldırtabilirsin Çok geç değil Sıfırdan uzanabiliriz sonsuza Biz eski sevgiliyiz Her an barışabiliriz Anlıyorsun ne hissediyo'san Sahip olamadığında Ner'de görsen içleniyo'sun Unutamadığında Anlıyorsun ne hissediyo'san Sahip olamadığında Ner'de görsen içleniyo'sun Unutamadığında Bir yerde göz göze gelmemiz yeter zaten Bir yerde göz göze gelmemiz yeter bazen Bir yerde göz göze gelmemiz yeter zaten Bir yerde göz göze gelmemiz yeter bazen Anlıyorsun ne hissediyo'san Sahip olamadığında Ner'de görsen içleniyo'sun Unutamadığında Anlıyorsun ne hissediyo'san Sahip olamadığında Ner'de görsen içleniyo'sun Unutamadığında Bir yerde göz göze gelmemiz yeter zaten Bir yerde göz göze gelmemiz yeter bazen Bir yerde göz göze gelmemiz yeter zaten Bir yerde göz göze gelmemiz yeter bazen

Böyle Ayrılık Olmaz Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız *** Böyle ayrılık olmaz Böyle yalnız kalınmaz *** Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum deniz gözlerin nerde Hani sen hep benimdin, şimdi nerdesin nerde?

Bitmeli Tek bakışta yandım, nasıl da aldandım Neler neler gördüm, nasıl da dayandım Bambaşka biri varmış oysa içinde Yalanlara dolanmış bi biçimde Bambaşka biri varmış oysa içinde Yalanlara dolanmış bi biçimde Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam Kalmadı ki ümitlerim olmaz katlanamam Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam Kalmadı ki ümitlerim olmaz aldatamam Kendimi Tek bakışta yandım, nasıl da aldandım Neler neler gördüm, nasıl da dayandım Bambaşka biri varmış oysa içinde Yalanlara dolanmış bi biçimde Bambaşka biri varmış oysa içinde Yalanlara dolanmış bi biçimde Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam Kalmadı ki ümitlerim olmaz katlanamam Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam Kalmadı ki ümitlerim olmaz aldatamam Kendimi Tek bakışta yandım, nasıl da aldandım Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam Kalmadı ki ümitlerim olmaz katlanamam Bu aşk bitmeli ya da bitmeli olmaz yaşayamam Kalmadı ki ümitlerim olmaz aldatamam Kendimi

Kadınım Sana dargınım Kırgınım sana kızgınım Haksızlık vefasızlık bu Bu her şeyi inkar eden duygu Ne acı yazık! Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü? Hiç üzülmedin mi düşünmedin mi halimi Hiç mi sızlamadı için Bir tek iz bile yok mu benden Ne acı yazık! Kadınım söyle sen mutlu oldun mu? Bu deli adamı unuttun mu? Sevdin mi gerçekten ah seviştin mi? Söyle onları da öptün mü?