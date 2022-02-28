-
Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların ardından bakacağız
Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız
***
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
***
Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum deniz gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin, şimdi nerdesin nerde?
-
Üşüdün mü hissizlikten?
Bu yüzden mi sığındığın eldivenler?
Zaman seni ısıtır mı sandın
Sen geçmişi yakıp giderken?
***
Ulaşamazsın artık bana
Sessize aldım kendimi bu defa
Sen düşün şimdi, benden bu kadar
Yokluğun acıtmıyor son sözlerin kadar
***
Artık çok geç uğraşma,
Öğretmedi mi kimse sana?
"Hiçbir söz hiçbir zaman
Ağızdan çıktığı gibi durmaz"
-
Şimdi bana öyle birşeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vaz geçerken
Beni aşka inandır.
***
oooooooooo oooooooooo
***
Of ki ne of, bir daha of...
Az daha dayan
Son bir dilek alacağım var
Kayıp giden yıldızlardan
***
Of ki ne of
Bir daha kim duyar sesimi?
Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi
Nasıl silinir ben bilemedim yüzümden yaşam izleri.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Of ki ne of, bir daha of...
Az daha dayan
Son bir dilek alacağım var
Kayıp giden yıldızlardan.
***
Of ki ne of
Bir daha kim duyar sesimi?
Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi
Nasıl silinir ben bilemedim yüzümden yaşam izleri.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vaz geçerken
Beni aşka inandır.
-
Gitsem buralardan, seni bir daha görür müyüm?
Görmesem ne çıkar, sanki ölür müyüm?
Bilemem artık sensiz ben büyür müyüm?
Elim, yüzüm, her yanım bin bir düğüm düğüm
***
Gitsem buralardan, seni bir daha görür müyüm?
Görmesem ne çıkar, sanki ölür müyüm?
Gel desen, gelemem ki zaten mühürlüyüm
Elim, yüzüm, her yanım bin bir düğüm düğüm
***
Ruhumda onca delik varken
Bana sahiplenmekten bahsetme
Bedenimdeki bırak benim olsun
O zamanlar sen bile daha yoktun
***
Dost dediğimiz içimizi yaktı
Ah çektiğimiz dışımıza aktı
Bir ömürden geriye ne kaldı?
Sevmek bir tek bize mi yasaktı?
-
Böyle mi öldüm ben?
Kendimi toprağa gömdüm ben
Huzurunda da kayboldum
Gözüm karardı düştüm ben
***
Yalın ayak dolaşır gibiyim
Buzdan soğuk caddelerinde
Yüzükoyun düşmüşüm yere
Bittim artık gideyim ben
***
Bu son sözlerim sana kalan
İçimde patlamayan
Ben masalın çirkin kurbağası
Sen önce beni öpmeyi öğren
***
Düş yakamdan artık
Uçsuz bu sevda, bucaksız bu sığınma
Çoktandır fizandayım senden habersiz
Her yanımda senden bir mektup var
Alıcısı ben değil, acıtıyor sebepsiz
-
Nefesimi tuttum, korkmuyorum
Bugün vazgeçmek için çok erken
Uzar mı yol giderken?
Sormuyorum…
Adımlarım hep büyük kendimden
***
Belki çok üzülüp giderim gelmem
Belki yağmur olup yağarım bilmem
Hiç bitmez bu masal
***
Belki zoru seçmek gelir içimden
Belki hayatla yüzleştiğimden
Hiç bitmez bu masal
Ben yazar, ben yaşarım
***
Yanlış olabilir ama eksik kalmasın
Yolumu kendim bulurum, sana zahmet olmasın
-
Kuru sıkıymış, anladım
Bizim tüm hikayemiz… öldürmedi
Bu mudur en kuvvetli darben?
Bu sefer acıtmadı özenle seçip söylediğin sözler
“Hayır” dedim, “şimdi değil”
***
Hiçbir sözü eskitmeden ağlamak gerek bazen
Hani durup dururken, hani hiçbir sebep yokken
Aşkların ismi vardır, sayıklanır elbet unutulur
Ama “hayır” dedim, “şimdi değil”
***
Yalnızlığı demledim hep avuçlarımda
Ne gelir ki elimden kimse tutmadıkça
Söyle, sen nasıl öğrendin unutmayı
Birikti her acı içimde, kendime yer kalmadı
-
Son sözü söylеmеk mi, sеvdiğinе git dеmеk mi zordur?
Bırak bеni kеndim gidеrim, ardımdan ağlamasan da olur.
İşе yarar mı bilmеm, еlimdе еskitilmiş bir gurur.
***
Gün gibi ortada, çıplak, paramparça ömrüm.
Ama sеn hеp hataları, içimdе kalanları gördün.
Söz vеrdim sana, çıktım hayatından, yürüdüm.
***
Son bir kеz gördüm; dibimi, sonumu, mutsuzluğumu.
Hangi birini yеnеyim?
Dibi mi, sonu mu, mutsuzluğu mu?
Olan oldu, gеri dönеmеm.
Bir rüzgar еsеr dе ürpеrirsеn, sеbеbi son nеfеsim.
***
Yеnilgiyi hazmеdip, gururuma hapsеdip gidiyorum.
Yaralarım yarı açık.
Bеndim zatеn tеk sanık, biliyorum.
Asalеtimdеn mi bilmеm yoksa korkumdan mı susuyorum?
***
Gün gibi ortada, çıplak paramparça ömrüm.
Ama sеn hеp hataları, içimdе kalanları gördün.
Söz vеrdim sana, çıktım hayatından, yürüdüm.
***
Son bir kеz gördüm; dibimi, sonumu, mutsuzluğumu.
Hangi birini yеnеyim?
Dibi mi, sonu mu, mutsuzluğu mu?
Olan oldu, gеri dönеmеm.
Bir rüzgar еsеr dе ürpеrirsеn, sеbеbi son nеfеsim.
-
-
Ne zaman unutulduk
Ne zaman geçmiş zaman
Ne zaman hatırladın
Adımı ben sormadan
***
Unutulur elbet her şehir ve her insan
Aldığımız hiçbir nefes bile içimizde kalmıyor inan
Bu kadar fazla uzaklaşmış olamaz yıllar
Bir dokun sende anlarsın içimdeki kül hala sıcak
***
Ama çok geç artık bundan sonra
Bırakın ne olursam olayım
Aklım fikrim darmadağın
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı
***
Hiç kimseye bir sözüm yok
Sana yok bana yok hiç kimse yok
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı
***
Bir camın buğusuna
Arasına kalp koymadan
Yazılmış baş harfler gibiyiz
Öyle yalnız öyle sıradan
***
Unutulur elbet her şehir ve her insan
Aldığımız hiçbir nefes bile içimizde kalmıyor inan
Bu kadar fazla uzaklaşmış olamaz yıllar
Bir dokun sende anlarsın içimdeki kül hala sıcak
***
Ama çok geç artık bundan sonra
Bırakın ne olursam olayım
Aklım fikrim darmadağın
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı
***
Hiç kimseye bir sözüm yok
Sana yok bana yok hiç kimse yok
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı
***
Bir camın buğusuna
Arasına kalp koymadan
Yazılmış baş harfler gibiyiz
Öyle yalnız öyle sıradan
***
Ama çok geç artık bundan sonra
Bırakın ne olursam olayım
Aklım fikrim darmadağın
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı
***
Hiç kimseye hiçbir sözüm yok
Sana yok bana yok hiç kimse yok
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı