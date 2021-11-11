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Kolpa

Kolpa

En Çok Dinlenen Kolpa Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gurur Benim Neyime

Kolpa 04:19
02

Yatağın Soğuk Tarafı

Kolpa 04:09
03

Son Nefesim

Kolpa 04:41
04

Hiç Bitmez Bu Masal

Kolpa 03:44
05

Böyle Ayrılık Olmaz

Kolpa 03:35

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