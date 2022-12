Şimdi bana öyle birşeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vaz geçerken Beni aşka inandır. *** oooooooooo oooooooooo *** Of ki ne of, bir daha of... Az daha dayan Son bir dilek alacağım var Kayıp giden yıldızlardan *** Of ki ne of Bir daha kim duyar sesimi? Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi Nasıl silinir ben bilemedim yüzümden yaşam izleri. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Of ki ne of, bir daha of... Az daha dayan Son bir dilek alacağım var Kayıp giden yıldızlardan. *** Of ki ne of Bir daha kim duyar sesimi? Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi Nasıl silinir ben bilemedim yüzümden yaşam izleri. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vaz geçerken Beni aşka inandır.