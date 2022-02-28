Düğüm Gitsem buralardan, seni bir daha görür müyüm? Görmesem ne çıkar, sanki ölür müyüm? Bilemem artık sensiz ben büyür müyüm? Elim, yüzüm, her yanım bin bir düğüm düğüm *** Gitsem buralardan, seni bir daha görür müyüm? Görmesem ne çıkar, sanki ölür müyüm? Gel desen, gelemem ki zaten mühürlüyüm Elim, yüzüm, her yanım bin bir düğüm düğüm *** Ruhumda onca delik varken Bana sahiplenmekten bahsetme Bedenimdeki bırak benim olsun O zamanlar sen bile daha yoktun *** Dost dediğimiz içimizi yaktı Ah çektiğimiz dışımıza aktı Bir ömürden geriye ne kaldı? Sevmek bir tek bize mi yasaktı?

Ağızdan Çıktığı Gibi Durmaz Üşüdün mü hissizlikten? Bu yüzden mi sığındığın eldivenler? Zaman seni ısıtır mı sandın Sen geçmişi yakıp giderken? *** Ulaşamazsın artık bana Sessize aldım kendimi bu defa Sen düşün şimdi, benden bu kadar Yokluğun acıtmıyor son sözlerin kadar *** Artık çok geç uğraşma, Öğretmedi mi kimse sana? "Hiçbir söz hiçbir zaman Ağızdan çıktığı gibi durmaz"

Beni Aşka İnandır Şimdi bana öyle birşeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vaz geçerken Beni aşka inandır. *** oooooooooo oooooooooo *** Of ki ne of, bir daha of... Az daha dayan Son bir dilek alacağım var Kayıp giden yıldızlardan *** Of ki ne of Bir daha kim duyar sesimi? Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi Nasıl silinir ben bilemedim yüzümden yaşam izleri. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Of ki ne of, bir daha of... Az daha dayan Son bir dilek alacağım var Kayıp giden yıldızlardan. *** Of ki ne of Bir daha kim duyar sesimi? Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi Nasıl silinir ben bilemedim yüzümden yaşam izleri. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vazgeçerken Beni aşka inandır. *** Şimdi bana öyle bir şeyler Söyle ki durup dururken Tam hayattan vaz geçerken Beni aşka inandır.

Düş Yakamdan Böyle mi öldüm ben? Kendimi toprağa gömdüm ben Huzurunda da kayboldum Gözüm karardı düştüm ben *** Yalın ayak dolaşır gibiyim Buzdan soğuk caddelerinde Yüzükoyun düşmüşüm yere Bittim artık gideyim ben *** Bu son sözlerim sana kalan İçimde patlamayan Ben masalın çirkin kurbağası Sen önce beni öpmeyi öğren *** Düş yakamdan artık Uçsuz bu sevda, bucaksız bu sığınma Çoktandır fizandayım senden habersiz Her yanımda senden bir mektup var Alıcısı ben değil, acıtıyor sebepsiz

Hiç Bitmez Bu Masal Nefesimi tuttum, korkmuyorum Bugün vazgeçmek için çok erken Uzar mı yol giderken? Sormuyorum… Adımlarım hep büyük kendimden *** Belki çok üzülüp giderim gelmem Belki yağmur olup yağarım bilmem Hiç bitmez bu masal *** Belki zoru seçmek gelir içimden Belki hayatla yüzleştiğimden Hiç bitmez bu masal Ben yazar, ben yaşarım *** Yanlış olabilir ama eksik kalmasın Yolumu kendim bulurum, sana zahmet olmasın

Nasıl Öğrendin Unutmayı Kuru sıkıymış, anladım Bizim tüm hikayemiz… öldürmedi Bu mudur en kuvvetli darben? Bu sefer acıtmadı özenle seçip söylediğin sözler “Hayır” dedim, “şimdi değil” *** Hiçbir sözü eskitmeden ağlamak gerek bazen Hani durup dururken, hani hiçbir sebep yokken Aşkların ismi vardır, sayıklanır elbet unutulur Ama “hayır” dedim, “şimdi değil” *** Yalnızlığı demledim hep avuçlarımda Ne gelir ki elimden kimse tutmadıkça Söyle, sen nasıl öğrendin unutmayı Birikti her acı içimde, kendime yer kalmadı

Son Nefesim (Akustik) Son sözü söylеmеk mi, sеvdiğinе git dеmеk mi zordur? Bırak bеni kеndim gidеrim, ardımdan ağlamasan da olur. İşе yarar mı bilmеm, еlimdе еskitilmiş bir gurur. *** Gün gibi ortada, çıplak, paramparça ömrüm. Ama sеn hеp hataları, içimdе kalanları gördün. Söz vеrdim sana, çıktım hayatından, yürüdüm. *** Son bir kеz gördüm; dibimi, sonumu, mutsuzluğumu. Hangi birini yеnеyim? Dibi mi, sonu mu, mutsuzluğu mu? Olan oldu, gеri dönеmеm. Bir rüzgar еsеr dе ürpеrirsеn, sеbеbi son nеfеsim. *** Yеnilgiyi hazmеdip, gururuma hapsеdip gidiyorum. Yaralarım yarı açık. Bеndim zatеn tеk sanık, biliyorum. Asalеtimdеn mi bilmеm yoksa korkumdan mı susuyorum? *** Gün gibi ortada, çıplak paramparça ömrüm. Ama sеn hеp hataları, içimdе kalanları gördün. Söz vеrdim sana, çıktım hayatından, yürüdüm. *** Son bir kеz gördüm; dibimi, sonumu, mutsuzluğumu. Hangi birini yеnеyim? Dibi mi, sonu mu, mutsuzluğu mu? Olan oldu, gеri dönеmеm. Bir rüzgar еsеr dе ürpеrirsеn, sеbеbi son nеfеsim.