Ona, buna benzemem, ben onlardan değilim” Demiştin ya hani sen, evet aynen Ona buna salladığın kuyrukların Toz kaldırdı sen giderken, evet aynen *** Bu gece bir dost meclisinde Bir sofra kurulmuş şerefine Adın olmuş bir küfür dilimizde Bundan sana ne? *** Dediler ki Bak gör üç, beş gün bile sürmez Aşk üzüldüğüne değmez Gün gelir elbet yine güleriz Baktık olmadı çay içeriz *** Evet aynen, evet aynen Baktık olmadı çay içeriz