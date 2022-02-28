Evet Aynen Şarkı Sözleri
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Kaldı yine ismin dilimin ucunda
Sonradan gelir hep aklım başıma
Baktım, kaldım gözlerinin içine
Kaçırdın gözlerini, bıraktın ellerimi
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Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama
Diyemedim gitme diye
Olmadı, yapamadım; adam gibi unutamadım
Diyemedim bitti diye
***
Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim
Sevmesen de severim gurur benim neyime
Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime
Kapanırım dizlerine gurur benim neyime
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Ona, buna benzemem, ben onlardan değilim”
Demiştin ya hani sen, evet aynen
Ona buna salladığın kuyrukların
Toz kaldırdı sen giderken, evet aynen
***
Bu gece bir dost meclisinde
Bir sofra kurulmuş şerefine
Adın olmuş bir küfür dilimizde
Bundan sana ne?
***
Dediler ki
Bak gör üç, beş gün bile sürmez
Aşk üzüldüğüne değmez
Gün gelir elbet yine güleriz
Baktık olmadı çay içeriz
***
Evet aynen, evet aynen
Baktık olmadı çay içeriz