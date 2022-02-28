Kaldı yine ismin dilimin ucunda Sonradan gelir hep aklım başıma Baktım, kaldım gözlerinin içine Kaçırdın gözlerini, bıraktın ellerimi *** Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama Diyemedim gitme diye Olmadı, yapamadım; adam gibi unutamadım Diyemedim bitti diye *** Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim Sevmesen de severim gurur benim neyime Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime Kapanırım dizlerine gurur benim neyime

Ona, buna benzemem, ben onlardan değilim” Demiştin ya hani sen, evet aynen Ona buna salladığın kuyrukların Toz kaldırdı sen giderken, evet aynen *** Bu gece bir dost meclisinde Bir sofra kurulmuş şerefine Adın olmuş bir küfür dilimizde Bundan sana ne? *** Dediler ki Bak gör üç, beş gün bile sürmez Aşk üzüldüğüne değmez Gün gelir elbet yine güleriz Baktık olmadı çay içeriz *** Evet aynen, evet aynen Baktık olmadı çay içeriz