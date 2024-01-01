Hoş Geldin Ayrılığa Şarkı Sözleri
Kolpa Hoş Geldin Ayrılığa şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kolpa Hoş Geldin Ayrılığa şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hoş Geldin Ayrılığa sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kolpa
Hoş Geldin Ayrılığa
Tüm Şarkıları
-
Bir baktım kendime
Eskiden neymişim be..
Anladım ki sorun sende..
Neler çektim elinden
Tükendim artık bittim artık
Hepsi senin yüzünden
Bu aşk sana uymamış,
Üstüne oturmamış, hiç...
Unutma sakın,
Gidenin yeri kalmamış hiç...
(2x)
Bak yol verdim sana...
Uzat boylu boyunca...
Ne fayda artık dönsen bile bu defa...
Hoşgeldin ayrılığa...
Hoşgeldin ayrılığa...