Söz geçmiyor ki zamana akıyor aldırmadan Bakma sen bana canım her türlü yaşıyor insan Kah dikilir durur kah diz çöker ömrüm aşkın önünde Eğilecekse başım senden olsun Canın sağ olsun *** Kah aradım kendimi Kah kayboldum boşlukta Sen yokken denedim kaç kere Ölünmüyor mutsuzluktan *** Kah aradım kendimi Kah kayboldum boşlukta Sen yokken denedim kaç kere Ölünmüyor mutsuzluktan *** Dile gelip konuşmazlar sırdaşımdır duvarlar Hesabım kendimle hiç kimse duymayacak Kah vazgeçtim kendimden kah gülümsedim doğan güne Böyledir yaşamak Eğilecekse başım senden olsun Canın sağ olsun *** Kah aradım kendimi Kah kayboldum boşlukta Sen yokken denedim kaç kere Ölünmüyor mutsuzluktan *** Kah aradım kendimi Kah kayboldum boşlukta Sen yokken denedim kaç kere Ölünmüyor mutsuzluktan *** Ah denedim olmuyor Ah denedim Ölünmüyor mutsuzluktan

Bir gün daha yaşandı ve bitti Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle Herhangi bir gündü çok önemli değildi Seni düşündüğüm bir kaç andan başka Bilirim herkes payına düşeni yaşar Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur O ben olayım beni unutma Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma Bilir misin seni gerçekten sevdim Sevdiğim daha bir çok şeyin arasında Bir tek seni seçtim hatıralar arasında Sebep diye bir küçük mutluluk Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma