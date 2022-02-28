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7/24 Dinle Aşk Ve Hayat Hakkında

Aşk Ve Hayat Hakkında Şarkı Sözleri

Kolpa Aşk Ve Hayat Hakkında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kolpa Aşk Ve Hayat Hakkında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Ve Hayat Hakkında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kolpa

Kolpa

Aşk Ve Hayat Hakkında

  • Ölünmüyor Mutsuzluktan

  • Gurur Benim Neyime

  • Beni Unutma

  • İşler İçine İçine

  • Kafam Senden Bile Güzel

  • Ne Sevmeyi Bildik Biz Ne Sevilmeyi

  • Sen Olmadan

  • Sezen'den

  • Son Öptüğüm Kadın

  • Ya Ayrılık Ya Ölüm

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