Aşk Ve Hayat Hakkında Şarkı Sözleri
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Kolpa
Aşk Ve Hayat Hakkında
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Söz geçmiyor ki zamana akıyor aldırmadan
Bakma sen bana canım her türlü yaşıyor insan
Kah dikilir durur kah diz çöker ömrüm aşkın önünde
Eğilecekse başım senden olsun
Canın sağ olsun
***
Kah aradım kendimi
Kah kayboldum boşlukta
Sen yokken denedim kaç kere
Ölünmüyor mutsuzluktan
***
Kah aradım kendimi
Kah kayboldum boşlukta
Sen yokken denedim kaç kere
Ölünmüyor mutsuzluktan
***
Dile gelip konuşmazlar sırdaşımdır duvarlar
Hesabım kendimle hiç kimse duymayacak
Kah vazgeçtim kendimden kah gülümsedim doğan güne
Böyledir yaşamak
Eğilecekse başım senden olsun
Canın sağ olsun
***
Kah aradım kendimi
Kah kayboldum boşlukta
Sen yokken denedim kaç kere
Ölünmüyor mutsuzluktan
***
Kah aradım kendimi
Kah kayboldum boşlukta
Sen yokken denedim kaç kere
Ölünmüyor mutsuzluktan
***
Ah denedim olmuyor
Ah denedim
Ölünmüyor mutsuzluktan
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Kaldı yine ismin dilimin ucunda
Sonradan gelir hep aklım başıma
Baktım, kaldım gözlerinin içine
Kaçırdın gözlerini, bıraktın ellerimi
***
Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama
Diyemedim gitme diye
Olmadı, yapamadım; adam gibi unutamadım
Diyemedim bitti diye
***
Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim
Sevmesen de severim gurur benim neyime
Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime
Kapanırım dizlerine gurur benim neyime
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