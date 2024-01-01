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7/24 Dinle Aşkın'ın Şarkıları

Aşkın'ın Şarkıları Şarkı Sözleri

Kolpa Aşkın'ın Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kolpa Aşkın'ın Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın'ın Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kolpa

Kolpa

Aşkın'ın Şarkıları

  • Rüyalarda Buluşuruz

  • Güneşimi Kaybettim

  • Devlerin Aşkı

  • Sensiz Sabah Olmuyor

  • Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam

  • Kutupta Yaz Gibi

  • Deliler Gibi

  • Havam Yerinde

  • Ben Adam Olmam

  • Gittiğinde Anladım

  • Üzülme

  • Gülü Soldurmam

  • Aşkım

  • Fırtınalar

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