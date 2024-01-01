-
Son sözü söylemek mi
sevdiğine git demek mi zordur?
Bırak beni kendim giderim,
ardımdan ağlamasan da olur.
İşe yarar mı bilmem,
elimde eskitilmiş bir gurur.
Gün gibi ortada,
çıplak, paramparça ömrüm.
Ama sen hep hataları,
içimde kalanları gördün.
Söz verdim sana,
çıktım hayatından, yürüdüm.
Son bir kez gördüm;
dibimi, sonumu, mutsuzluğumu.
Hangi birini yeneyim?
Dibi mi, sonu mu, mutsuzluğu mu?
Olan oldu, geri dönemem.
Bir rüzgar eser de ürperirsen,
sebebi son nefesim.
Yenilgiyi hazmedip,
gururuma hapsedip gidiyorum.
Yaralarım yarı açık.
Bendim zaten tek sanık, biliyorum.
Asaletimden mi bilmem
yoksa korkumdan mı susuyorum?
Gün gibi ortada,
çıplak paramparça ömrüm.
Ama sen hep hataları,
içimde kalanları gördün.
Söz verdim sana,
çıktım hayatından, yürüdüm.
Son bir kez gördüm;
dibimi, sonumu, mutsuzluğumu.
Hangi birini yeneyim?
Dibi mi, sonu mu, mutsuzluğu mu?
Olan oldu, geri dönemem.
Bir rüzgar eser de ürperirsen,
sebebi son nefesim.
-
Üşüdün mü hissizlikten?
Bu yüzden mi sığındığın eldivenler?
Zaman seni ısıtır mı sandın
Sen geçmişi yakıp giderken?
***
Ulaşamazsın artık bana
Sessize aldım kendimi bu defa
Sen düşün şimdi, benden bu kadar
Yokluğun acıtmıyor son sözlerin kadar
***
Artık çok geç uğraşma,
Öğretmedi mi kimse sana?
"Hiçbir söz hiçbir zaman
Ağızdan çıktığı gibi durmaz"
-
Şimdi bana öyle birşeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vaz geçerken
Beni aşka inandır.
***
oooooooooo oooooooooo
***
Of ki ne of, bir daha of...
Az daha dayan
Son bir dilek alacağım var
Kayıp giden yıldızlardan
***
Of ki ne of
Bir daha kim duyar sesimi?
Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi
Nasıl silinir ben bilemedim yüzümden yaşam izleri.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Of ki ne of, bir daha of...
Az daha dayan
Son bir dilek alacağım var
Kayıp giden yıldızlardan.
***
Of ki ne of
Bir daha kim duyar sesimi?
Ya bu kader baştan yazılsın ya da hayatın kendisi
Nasıl silinir ben bilemedim yüzümden yaşam izleri.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vazgeçerken
Beni aşka inandır.
***
Şimdi bana öyle bir şeyler
Söyle ki durup dururken
Tam hayattan vaz geçerken
Beni aşka inandır.
-
Gitsem buralardan, seni bir daha görür müyüm?
Görmesem ne çıkar, sanki ölür müyüm?
Bilemem artık sensiz ben büyür müyüm?
Elim, yüzüm, her yanım bin bir düğüm düğüm
***
Gitsem buralardan, seni bir daha görür müyüm?
Görmesem ne çıkar, sanki ölür müyüm?
Gel desen, gelemem ki zaten mühürlüyüm
Elim, yüzüm, her yanım bin bir düğüm düğüm
***
Ruhumda onca delik varken
Bana sahiplenmekten bahsetme
Bedenimdeki bırak benim olsun
O zamanlar sen bile daha yoktun
***
Dost dediğimiz içimizi yaktı
Ah çektiğimiz dışımıza aktı
Bir ömürden geriye ne kaldı?
Sevmek bir tek bize mi yasaktı?
-
Böyle mi öldüm ben?
Kendimi toprağa gömdüm ben
Huzurunda da kayboldum
Gözüm karardı düştüm ben
***
Yalın ayak dolaşır gibiyim
Buzdan soğuk caddelerinde
Yüzükoyun düşmüşüm yere
Bittim artık gideyim ben
***
Bu son sözlerim sana kalan
İçimde patlamayan
Ben masalın çirkin kurbağası
Sen önce beni öpmeyi öğren
***
Düş yakamdan artık
Uçsuz bu sevda, bucaksız bu sığınma
Çoktandır fizandayım senden habersiz
Her yanımda senden bir mektup var
Alıcısı ben değil, acıtıyor sebepsiz
-
Nefesimi tuttum, korkmuyorum
Bugün vazgeçmek için çok erken
Uzar mı yol giderken?
Sormuyorum…
Adımlarım hep büyük kendimden
***
Belki çok üzülüp giderim gelmem
Belki yağmur olup yağarım bilmem
Hiç bitmez bu masal
***
Belki zoru seçmek gelir içimden
Belki hayatla yüzleştiğimden
Hiç bitmez bu masal
Ben yazar, ben yaşarım
***
Yanlış olabilir ama eksik kalmasın
Yolumu kendim bulurum, sana zahmet olmasın
-
Kuru sıkıymış, anladım
Bizim tüm hikayemiz… öldürmedi
Bu mudur en kuvvetli darben?
Bu sefer acıtmadı özenle seçip söylediğin sözler
“Hayır” dedim, “şimdi değil”
***
Hiçbir sözü eskitmeden ağlamak gerek bazen
Hani durup dururken, hani hiçbir sebep yokken
Aşkların ismi vardır, sayıklanır elbet unutulur
Ama “hayır” dedim, “şimdi değil”
***
Yalnızlığı demledim hep avuçlarımda
Ne gelir ki elimden kimse tutmadıkça
Söyle, sen nasıl öğrendin unutmayı
Birikti her acı içimde, kendime yer kalmadı
-
Son sözü söylеmеk mi, sеvdiğinе git dеmеk mi zordur?
Bırak bеni kеndim gidеrim, ardımdan ağlamasan da olur.
İşе yarar mı bilmеm, еlimdе еskitilmiş bir gurur.
***
Gün gibi ortada, çıplak, paramparça ömrüm.
Ama sеn hеp hataları, içimdе kalanları gördün.
Söz vеrdim sana, çıktım hayatından, yürüdüm.
***
Son bir kеz gördüm; dibimi, sonumu, mutsuzluğumu.
Hangi birini yеnеyim?
Dibi mi, sonu mu, mutsuzluğu mu?
Olan oldu, gеri dönеmеm.
Bir rüzgar еsеr dе ürpеrirsеn, sеbеbi son nеfеsim.
***
Yеnilgiyi hazmеdip, gururuma hapsеdip gidiyorum.
Yaralarım yarı açık.
Bеndim zatеn tеk sanık, biliyorum.
Asalеtimdеn mi bilmеm yoksa korkumdan mı susuyorum?
***
Gün gibi ortada, çıplak paramparça ömrüm.
Ama sеn hеp hataları, içimdе kalanları gördün.
Söz vеrdim sana, çıktım hayatından, yürüdüm.
***
Son bir kеz gördüm; dibimi, sonumu, mutsuzluğumu.
Hangi birini yеnеyim?
Dibi mi, sonu mu, mutsuzluğu mu?
Olan oldu, gеri dönеmеm.
Bir rüzgar еsеr dе ürpеrirsеn, sеbеbi son nеfеsim.
-
Ne zaman unutulduk
Ne zaman geçmiş zaman
Ne zaman hatırladın
Adımı ben sormadan
***
Unutulur elbet her şehir ve her insan
Aldığımız hiçbir nefes bile içimizde kalmıyor inan
Bu kadar fazla uzaklaşmış olamaz yıllar
Bir dokun sende anlarsın içimdeki kül hala sıcak
***
Ama çok geç artık bundan sonra
Bırakın ne olursam olayım
Aklım fikrim darmadağın
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı
***
Hiç kimseye bir sözüm yok
Sana yok bana yok hiç kimse yok
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı
***
Bir camın buğusuna
Arasına kalp koymadan
Yazılmış baş harfler gibiyiz
Öyle yalnız öyle sıradan
***
Unutulur elbet her şehir ve her insan
Aldığımız hiçbir nefes bile içimizde kalmıyor inan
Bu kadar fazla uzaklaşmış olamaz yıllar
Bir dokun sende anlarsın içimdeki kül hala sıcak
***
Ama çok geç artık bundan sonra
Bırakın ne olursam olayım
Aklım fikrim darmadağın
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı
***
Hiç kimseye bir sözüm yok
Sana yok bana yok hiç kimse yok
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı
***
Bir camın buğusuna
Arasına kalp koymadan
Yazılmış baş harfler gibiyiz
Öyle yalnız öyle sıradan
***
Ama çok geç artık bundan sonra
Bırakın ne olursam olayım
Aklım fikrim darmadağın
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı
***
Hiç kimseye hiçbir sözüm yok
Sana yok bana yok hiç kimse yok
Yakıyor elimi ne zaman uzatsam
Yatağın soğuk tarafı