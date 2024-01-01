Aşk Ve Hayat Hakkında Şarkı Sözleri
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Kolpa
Aşk Ve Hayat Hakkında
-
Güneş bile yalan inanma
Mevsimler gelir geçer
Tam unutmuşken kar yağar
Tenin aklıma düşer
Belki sabah olmaz
Ben uyumazsam
Erimez karlar
Kalmaz yalnızlığım çırılçıplak
Bir kez olsun bırak
Bırak da içimi dökeyim
Sevmedim hiç açımadı ki hiç
Bak ne de kolay yalan söyledim
Ne kadar acı
Son öptüğüm kadın
Sen olmayacaksın
Zamanla geçer derler
Sen sakın inanma onlara
Zamanla geçer sadece
Ve sadece zaman
Belki sabah olmaz
Ben uyumazsam
Erimez karlar
Kalmaz yalnızlığım çırılçıplak
-
Söz geçmiyor ki zamana akıyor aldırmadan
Bakma sen bana canım her türlü yaşıyor insan
Kah dikilir durur kah diz çöker ömrüm aşkın önünde
Eğilecekse başım senden olsun
Canın sağ olsun
***
Kah aradım kendimi
Kah kayboldum boşlukta
Sen yokken denedim kaç kere
Ölünmüyor mutsuzluktan
***
Kah aradım kendimi
Kah kayboldum boşlukta
Sen yokken denedim kaç kere
Ölünmüyor mutsuzluktan
***
Dile gelip konuşmazlar sırdaşımdır duvarlar
Hesabım kendimle hiç kimse duymayacak
Kah vazgeçtim kendimden kah gülümsedim doğan güne
Böyledir yaşamak
Eğilecekse başım senden olsun
Canın sağ olsun
***
Kah aradım kendimi
Kah kayboldum boşlukta
Sen yokken denedim kaç kere
Ölünmüyor mutsuzluktan
***
Kah aradım kendimi
Kah kayboldum boşlukta
Sen yokken denedim kaç kere
Ölünmüyor mutsuzluktan
***
Ah denedim olmuyor
Ah denedim
Ölünmüyor mutsuzluktan
-
Kaldı yine ismin dilimin ucunda
Sonradan gelir hep aklım başıma
Baktım, kaldım gözlerinin içine
Kaçırdın gözlerini, bıraktın ellerimi
***
Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama
Diyemedim gitme diye
Olmadı, yapamadım; adam gibi unutamadım
Diyemedim bitti diye
***
Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim
Sevmesen de severim gurur benim neyime
Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime
Kapanırım dizlerine gurur benim neyime
-
Bir gün daha yaşandı ve bitti
Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle
Herhangi bir gündü çok önemli değildi
Seni düşündüğüm bir kaç andan başka
Bilirim herkes payına düşeni yaşar
Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler
Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur
O ben olayım beni unutma
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım unutma, beni unutma
Bilir misin seni gerçekten sevdim
Sevdiğim daha bir çok şeyin arasında
Bir tek seni seçtim hatıralar arasında
Sebep diye bir küçük mutluluk
Beni unutma, unutma, beni unutma
Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana
Sen de kendi payından bir hatıra seç
Ve o ben olayım unutma, beni unutma
-
Kardan adam erir
Yıkılır kumdan kale
Hal hatır soranlara
Yalandan iyiyim denir
Kelimeler teker teker
Dizilir dudağına
Bir araya gelip
Tek cümle edemezler
Belki anlatacak gücüm yok belki dökecek içim
Dokunsalar yaşlar akar içime içime
Bazen utanır insan kendi yalnızlığından
Her sustuğun işler içine içine
-
Bu gece tüm hesaplar benden
bir kadeh alana bir omuz bedava
bak nasılda kandırıyor kendini
bir teselli ararken insan
sussun telefonlar uyudunmu mu diye soranlar
dokunmasın yalnızlığıma
kimse bilmesin nerde olduğumu
sorarlarsa öldü dersin
böyle gelmiş böylede gider
kafam senden bile güzel
anladım hiç kimsenin suçu değil
kendim ettim kendim buldum
bu gidişle zaten benim sonum
hiç bir hayra alamet değil
sussun telefonlar uyudunmu mu diye soranlar
dokunmasın yalnızlığıma
kimse bilmesin nerde olduğumu
sorarlarsa öldü dersin
böyle gelmiş bu böylede gider
kafam senden bile güzel
-
Sere serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık
Aylardan eylüldü örttük üstünü
Yaşıyormuş gibi yaptık, seviyormuş gibi değil
Kanadıkça içimizden sakladı yüzümüz, gülümsedik kaderimize
Ne sevmeyi bildik biz ne sevilmeyi bu hayatta
Varsa yoksa marifet bildik hep kaybetmeyi
Öyle bir yol ki gittiğimiz nereye sapsak hüzne çıkıyor
Ama yaşamak dediğin kimisine ölümü öğretiyor
nakarat x2
Pusu kurmuş bekliyordu önümüzde pişmanlık
Bir ucundan tutuverdik örttük üstünü
Yaşıyormuş gibi yaptık, seviyormuş gibi değil
Kanadıkça içimizden sakladı yüzümüz, gülümsedik kaderimize
Ne sevmeyi bildik biz ne sevilmeyi bu hayatta
Varsa yoksa marifet bildik hep kaybetmeyi
Öyle bir yol ki gittiğimiz nereye sapsak hüzne çıkıyor
Ama yaşamak dediğin kimisine ölümü öğretiyor...
-
Şefkati yok gecenin
Günaydını yok sabahın
Sen olmadan
Tebessümü yok yüzümün
Sevesi yok ellerimin
Sen olmadan
Ne kader baştan yazıldı
Ne de hayatın kendisi
İnandın mı aşka benden sonra
Hiç ısındın mı o yatakta
İnandın mı aşka benden sonra
Hiç ısındın mı o soğuk yatakta
Şefkati yok gecenin
Günaydını yok sabahın
Sen olmadan
Acıması yok hayatın
Tutunduğum her umut yalan
Sen olmadan
Gün geçtikçe derinleşti
Yüzümdeki yaşam izleri
İnandın mı aşka benden sonra
Hiç ısındın mı o yatakta
İnandın mı aşka benden sonra
Hiç ısındın mı o soğuk yatakta
-
Ben ölümsüz aşkı sezenden
Yalnızlığı ellerinden öğrendim
Unutamam ki hem aşkı hem ellerini
Şimdi beni rahat bırakın odam karanlık
Bugün günlerden ayrılık odam
Biraz biraz üzülmeli üzülmeli
Aşk ve hayat hakkında ahkam kesmeli
Hiç bir zaman beceremedik
Ben o son sözleri söylemeyi
Varsa sen söyle son bir dileği
Ama sadece unutmamı isteme benden
Ben ölümsüz aşkı sezenden
Yalnızlığı ellerinden öğrendim
Unutamam ki hem aşkı hem ellerini
Ben ölümsüz aşkı sezenden
Yalnızlığı ellerinden öğrendim
Unutamam ki hem aşkı hem ellerini
Şimdi beni rahat bırakın odam karanlık
Bugün günlerden ayrılık
Gözlerim tavana dikik
Nerde yanlış yaptık diye düşünmeli
Bir daha asla çıkmam karşına
Sormam seni korkma eşe dosta
Yalandan mutluluklar bile dile
Yeter ki unutmamı isteme benden
Ben ölümsüz aşkı Sezen’den
Yalnızlığı ellerinden öğrendim unutamam ki
Hem aşkı hem ellerini
Ben ölümsüz aşkı Sezen’den
Yalnızlığı ellerinden öğrendim unutamam ki
Hem aşkı hem ellerini
Ben ölümsüz aşkı Sezen’den
Yalnızlığı ellerinden öğrendim unutamam ki
Hem aşkı hem ellerini
Ben ölümsüz aşkı Sezen’den
Yalnızlığı ellerinden öğrendim unutamam ki
Hem aşkı hem ellerini
-
Şimdi son kez karşındayım
Gözlerime bakıp beni sevmediğini söyle
Titrese bile sesim ne fark eder alışırım
Er ya da geç bulur herkesi ya ayrılık ya ölüm
Önemi yok isimlerin ben ölüm derim sen ayrılık
Bazı şeyleri anlamak için gerek yok ki cümle içinde kullanmaya
İkimiz için de en iyisi buymuş daha iyilerine layıkmışım
Lütfen bana yeni bi' şeyler söyle
Bırak tutma elimi bırak yoluma gideyim
Güzel günlerin hatrına
Şimdi son kez karşındayım
Gözlerime bakıp beni sevmediğini söyle
Titrese bile sesim ne fark eder alışırım
Er ya da geç bulur herkesi ya ayrılık ya ölüm