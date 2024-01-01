Son Öptüğüm Kadın Güneş bile yalan inanma Mevsimler gelir geçer Tam unutmuşken kar yağar Tenin aklıma düşer Belki sabah olmaz Ben uyumazsam Erimez karlar Kalmaz yalnızlığım çırılçıplak Bir kez olsun bırak Bırak da içimi dökeyim Sevmedim hiç açımadı ki hiç Bak ne de kolay yalan söyledim Ne kadar acı Son öptüğüm kadın Sen olmayacaksın Zamanla geçer derler Sen sakın inanma onlara Zamanla geçer sadece Ve sadece zaman Belki sabah olmaz Ben uyumazsam Erimez karlar Kalmaz yalnızlığım çırılçıplak

Ölünmüyor Mutsuzluktan Söz geçmiyor ki zamana akıyor aldırmadan Bakma sen bana canım her türlü yaşıyor insan Kah dikilir durur kah diz çöker ömrüm aşkın önünde Eğilecekse başım senden olsun Canın sağ olsun *** Kah aradım kendimi Kah kayboldum boşlukta Sen yokken denedim kaç kere Ölünmüyor mutsuzluktan *** Kah aradım kendimi Kah kayboldum boşlukta Sen yokken denedim kaç kere Ölünmüyor mutsuzluktan *** Dile gelip konuşmazlar sırdaşımdır duvarlar Hesabım kendimle hiç kimse duymayacak Kah vazgeçtim kendimden kah gülümsedim doğan güne Böyledir yaşamak Eğilecekse başım senden olsun Canın sağ olsun *** Kah aradım kendimi Kah kayboldum boşlukta Sen yokken denedim kaç kere Ölünmüyor mutsuzluktan *** Kah aradım kendimi Kah kayboldum boşlukta Sen yokken denedim kaç kere Ölünmüyor mutsuzluktan *** Ah denedim olmuyor Ah denedim Ölünmüyor mutsuzluktan

Gurur Benim Neyime Kaldı yine ismin dilimin ucunda Sonradan gelir hep aklım başıma Baktım, kaldım gözlerinin içine Kaçırdın gözlerini, bıraktın ellerimi *** Sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama Diyemedim gitme diye Olmadı, yapamadım; adam gibi unutamadım Diyemedim bitti diye *** Gel desen gelirim, hadi git de ben giderim Sevmesen de severim gurur benim neyime Kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime Kapanırım dizlerine gurur benim neyime

Beni Unutma Bir gün daha yaşandı ve bitti Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle Herhangi bir gündü çok önemli değildi Seni düşündüğüm bir kaç andan başka Bilirim herkes payına düşeni yaşar Ve her yeni günde değişir hep bir şeyler Sen de kendi payından bir hatıra seç ne olur O ben olayım beni unutma Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma Bilir misin seni gerçekten sevdim Sevdiğim daha bir çok şeyin arasında Bir tek seni seçtim hatıralar arasında Sebep diye bir küçük mutluluk Beni unutma, unutma, beni unutma Bilirsin unutulmak dokunur ya her insana Sen de kendi payından bir hatıra seç Ve o ben olayım unutma, beni unutma

İşler İçine İçine Kardan adam erir Yıkılır kumdan kale Hal hatır soranlara Yalandan iyiyim denir Kelimeler teker teker Dizilir dudağına Bir araya gelip Tek cümle edemezler Belki anlatacak gücüm yok belki dökecek içim Dokunsalar yaşlar akar içime içime Bazen utanır insan kendi yalnızlığından Her sustuğun işler içine içine

Kafam Senden Bile Güzel Bu gece tüm hesaplar benden bir kadeh alana bir omuz bedava bak nasılda kandırıyor kendini bir teselli ararken insan sussun telefonlar uyudunmu mu diye soranlar dokunmasın yalnızlığıma kimse bilmesin nerde olduğumu sorarlarsa öldü dersin böyle gelmiş böylede gider kafam senden bile güzel anladım hiç kimsenin suçu değil kendim ettim kendim buldum bu gidişle zaten benim sonum hiç bir hayra alamet değil sussun telefonlar uyudunmu mu diye soranlar dokunmasın yalnızlığıma kimse bilmesin nerde olduğumu sorarlarsa öldü dersin böyle gelmiş bu böylede gider kafam senden bile güzel

Ne Sevmeyi Bildik Biz Ne Sevilmeyi Sere serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık Aylardan eylüldü örttük üstünü Yaşıyormuş gibi yaptık, seviyormuş gibi değil Kanadıkça içimizden sakladı yüzümüz, gülümsedik kaderimize Ne sevmeyi bildik biz ne sevilmeyi bu hayatta Varsa yoksa marifet bildik hep kaybetmeyi Öyle bir yol ki gittiğimiz nereye sapsak hüzne çıkıyor Ama yaşamak dediğin kimisine ölümü öğretiyor nakarat x2 Pusu kurmuş bekliyordu önümüzde pişmanlık Bir ucundan tutuverdik örttük üstünü Yaşıyormuş gibi yaptık, seviyormuş gibi değil Kanadıkça içimizden sakladı yüzümüz, gülümsedik kaderimize Ne sevmeyi bildik biz ne sevilmeyi bu hayatta Varsa yoksa marifet bildik hep kaybetmeyi Öyle bir yol ki gittiğimiz nereye sapsak hüzne çıkıyor Ama yaşamak dediğin kimisine ölümü öğretiyor...

Sen Olmadan Şefkati yok gecenin Günaydını yok sabahın Sen olmadan Tebessümü yok yüzümün Sevesi yok ellerimin Sen olmadan Ne kader baştan yazıldı Ne de hayatın kendisi İnandın mı aşka benden sonra Hiç ısındın mı o yatakta İnandın mı aşka benden sonra Hiç ısındın mı o soğuk yatakta Şefkati yok gecenin Günaydını yok sabahın Sen olmadan Acıması yok hayatın Tutunduğum her umut yalan Sen olmadan Gün geçtikçe derinleşti Yüzümdeki yaşam izleri İnandın mı aşka benden sonra Hiç ısındın mı o yatakta İnandın mı aşka benden sonra Hiç ısındın mı o soğuk yatakta

Sezen'den Ben ölümsüz aşkı sezenden Yalnızlığı ellerinden öğrendim Unutamam ki hem aşkı hem ellerini Şimdi beni rahat bırakın odam karanlık Bugün günlerden ayrılık odam Biraz biraz üzülmeli üzülmeli Aşk ve hayat hakkında ahkam kesmeli Hiç bir zaman beceremedik Ben o son sözleri söylemeyi Varsa sen söyle son bir dileği Ama sadece unutmamı isteme benden Ben ölümsüz aşkı sezenden Yalnızlığı ellerinden öğrendim Unutamam ki hem aşkı hem ellerini Ben ölümsüz aşkı sezenden Yalnızlığı ellerinden öğrendim Unutamam ki hem aşkı hem ellerini Şimdi beni rahat bırakın odam karanlık Bugün günlerden ayrılık Gözlerim tavana dikik Nerde yanlış yaptık diye düşünmeli Bir daha asla çıkmam karşına Sormam seni korkma eşe dosta Yalandan mutluluklar bile dile Yeter ki unutmamı isteme benden Ben ölümsüz aşkı Sezen’den Yalnızlığı ellerinden öğrendim unutamam ki Hem aşkı hem ellerini Ben ölümsüz aşkı Sezen’den Yalnızlığı ellerinden öğrendim unutamam ki Hem aşkı hem ellerini Ben ölümsüz aşkı Sezen’den Yalnızlığı ellerinden öğrendim unutamam ki Hem aşkı hem ellerini Ben ölümsüz aşkı Sezen’den Yalnızlığı ellerinden öğrendim unutamam ki Hem aşkı hem ellerini