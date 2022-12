Ne zaman unutulduk Ne zaman geçmiş zaman Ne zaman hatırladın Adımı ben sormadan *** Unutulur elbet her şehir ve her insan Aldığımız hiçbir nefes bile içimizde kalmıyor inan Bu kadar fazla uzaklaşmış olamaz yıllar Bir dokun sende anlarsın içimdeki kül hala sıcak *** Ama çok geç artık bundan sonra Bırakın ne olursam olayım Aklım fikrim darmadağın Yakıyor elimi ne zaman uzatsam Yatağın soğuk tarafı *** Hiç kimseye bir sözüm yok Sana yok bana yok hiç kimse yok Yakıyor elimi ne zaman uzatsam Yatağın soğuk tarafı *** Bir camın buğusuna Arasına kalp koymadan Yazılmış baş harfler gibiyiz Öyle yalnız öyle sıradan *** Unutulur elbet her şehir ve her insan Aldığımız hiçbir nefes bile içimizde kalmıyor inan Bu kadar fazla uzaklaşmış olamaz yıllar Bir dokun sende anlarsın içimdeki kül hala sıcak *** Ama çok geç artık bundan sonra Bırakın ne olursam olayım Aklım fikrim darmadağın Yakıyor elimi ne zaman uzatsam Yatağın soğuk tarafı *** Hiç kimseye bir sözüm yok Sana yok bana yok hiç kimse yok Yakıyor elimi ne zaman uzatsam Yatağın soğuk tarafı *** Bir camın buğusuna Arasına kalp koymadan Yazılmış baş harfler gibiyiz Öyle yalnız öyle sıradan *** Ama çok geç artık bundan sonra Bırakın ne olursam olayım Aklım fikrim darmadağın Yakıyor elimi ne zaman uzatsam Yatağın soğuk tarafı *** Hiç kimseye hiçbir sözüm yok Sana yok bana yok hiç kimse yok Yakıyor elimi ne zaman uzatsam Yatağın soğuk tarafı