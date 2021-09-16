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7/24 Dinle Konya Türküleri

Konya Türküleri

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01

Vay Bana Vaylar Bana

Konya Türküleri 04:42
02

Karanfil Oylum Oylum

Konya Türküleri 03:10
03

Hani Benim Elli Direm Kestenem

Konya Türküleri 02:59
04

Gülü Var Ocak Ocak

Konya Türküleri 04:12
05

Gitme Bülbül

Konya Türküleri 02:43
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Konya Türküleri

Konya Türküleri

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