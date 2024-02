Karanfil oylum oylum Amanın aman ben yandım aman Geliyor selvi boylum Amanlar olsun Kadehleri dolsun Ne olursa olsun Her gün böyle olsun Amanlar olsun Kadehleri dolsun Ne olursa olsun Her gün böyle olsun Selvi boylum gelince Amanın aman ben yandım aman Şen olur benim gönlüm Amanlar olsun Kadehleri dolsun Ne olursa olsun Her gün böyle olsun Amanlar olsun Kadehleri dolsun Ne olursa olsun Her gün böyle olsun Karanfil olacaksın Amanın aman ben yandım aman Sararıp solacaksın Amanlar olsun Kadehleri dolsun Ne olursa olsun Her gün böyle olsun Amanlar olsun Kadehleri dolsun Ne olursa olsun Her gün böyle olsun Ben hakime danıştım Amanın aman ben yandım aman Sen benim olacaksın Amanlar olsun Kadehleri dolsun Ne olursa olsun Her gün böyle olsun Amanlar olsun Kadehleri dolsun Ne olursa olsun Her gün böyle olsun