Koray Avcı

Güvenemem servetime, malıma Umudum yok bugün ile yarına Toprak beni de basacak bağrına *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Ne insanlar gelip geçti kapından Memnun gelip giden var mı yolundan? Kimi fakir kimi ayrılmış yarinden *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Kimi mecnun gibi dağda dolaşır Kimisi de ölüm yok gibi çalışır Kimi meteliksiz kimi milyonlara karışır *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya (Adaletin bu mu dünya)? (Adaletin bu mu dünya)? İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya (Adaletin bu mu dünya)