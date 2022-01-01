Efsane....Yeniden Şarkı Sözleri
Koray Avcı Efsane....Yeniden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koray Avcı Efsane....Yeniden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Efsane....Yeniden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Koray Avcı
Efsane....Yeniden
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Aşkın şarabından, bilmeden içtim
Sevda yolundan bilmeden geçtim
Aşkın bir alevmiş yar yar
Bir ateş parçası
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Bilmeden gönlümü, ateşe verdim
Bilmeden gönlümü, ateşe verdim
***
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bin defa ölüp de, hiç ölmemekmiş
Bin defa ölüp de, ölememekmiş
***
Şarabı zehirmiş içtikçe öldüm
Yolu hep uçurum düştükçe öldüm
Aşkın bir alevmiş yar, yar
Bir ateş parçası
***
Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm
Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm
***
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bin defa ölüp de, hiç ölmemekmiş
Bin defa ölüp de, ölememekmiş
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Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş
Bin defa ölüp de, hiç ölmemekmiş
Bin defa ölüp de, ölememekmiş
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