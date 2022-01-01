Koray Avcı

Aşkın şarabından, bilmeden içtim Sevda yolundan bilmeden geçtim Aşkın bir alevmiş yar yar Bir ateş parçası *** Bilmeden gönlümü, ateşe verdim Bilmeden gönlümü, ateşe verdim *** Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bin defa ölüp de, hiç ölmemekmiş Bin defa ölüp de, ölememekmiş *** Şarabı zehirmiş içtikçe öldüm Yolu hep uçurum düştükçe öldüm Aşkın bir alevmiş yar, yar Bir ateş parçası *** Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm Ateşe gönlümü yaktıkça öldüm *** Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bin defa ölüp de, hiç ölmemekmiş Bin defa ölüp de, ölememekmiş *** Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş Bin defa ölüp de, hiç ölmemekmiş Bin defa ölüp de, ölememekmiş