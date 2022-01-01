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Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1
Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1 Şarkı Sözleri
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Koray Avcı
Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1
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Her adım atışta yüreğim sızlar
Sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar
Artık ne sen varsın, ne hatıralar
Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar
***
Artık ne sen varsın, ne hatıralar
Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar
***
Seninle el ele gezdiğim yerler
Seninle göz göze olduğum yerler
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
Adın kazılıdır sokak taşında
Görünür gibisin köşe başında
Bir gün düşeceğim yol ortasında
Mezarım olacak bizim sokaklar
***
Bir gün düşeceğim yol ortasında
Katilim olacak bizim sokaklar
***
Seninle el ele gezdiğim yerler
Seninle göz göze olduğum yerler
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
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Günlerdir haber, almadım senden
Beni unutmaya yemin mi ettin?
Kalbime dökülür, yaşlar gözümden
Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Kalbime dökülür, yaşlar gözümden
Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Sen yoksun dilimde şarkılar suskun
Resimlerin mahsun, anılar mahsun
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yakıyor içimi, sensiz umutlar
Çöküyor gönlüme, kara bulutlar
Kalbimde cevapsız binbir soru var
Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Kalbimde cevapsız binbir soru var
Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Sen yoksun dilimde şarkılar suskun
Resimler mahsun, anılar mahsun
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
Yemin mi ettin? yemin mi ettin?
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