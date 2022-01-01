Koray Avcı

Her adım atışta yüreğim sızlar Sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar Artık ne sen varsın, ne hatıralar Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar *** Artık ne sen varsın, ne hatıralar Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar *** Seninle el ele gezdiğim yerler Seninle göz göze olduğum yerler "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar *** "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar *** Adın kazılıdır sokak taşında Görünür gibisin köşe başında Bir gün düşeceğim yol ortasında Mezarım olacak bizim sokaklar *** Bir gün düşeceğim yol ortasında Katilim olacak bizim sokaklar *** Seninle el ele gezdiğim yerler Seninle göz göze olduğum yerler "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar *** "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar Sensiz virane gibi bizim sokaklar Sensiz virane gibi bizim sokaklar