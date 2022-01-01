Koray Avcı

Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Mapushane içinde Minderim kana battı Minderim kana battı *** Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır Yahu bu ne haldır Öldüm yedi yıldır *** Gardiyan çekti gitti Gardiyan çekti gitti *** Dağ gibi, dağ gibi, ömrüm benim Ne çabuk söndü bitti *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Yoruldum, yoruldum hal bilmezden Yaş geldi kırka çıktı Dirildim, dirildim geri öldüm Dostlar bizi bıraktı *** Yoruldum, yoruldum hal bilmezden Yaş geldi kırka çıktı Dirildim, dirildim geri öldüm Dostlar bizi bıraktı *** Mahzuni gelir beyler Bizim yaylada yaylar Mahzuni gelir beyler Bizim yaylada yaylar *** Yahu deli miyim Yok ölü müyüm Yahu deli miyim Yok ölü müyüm *** Parlayan bizi paylar Parlayan bizi paylar Ağlama sızlama anam benim Bir gün biter yaralar *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı? *** Darıldım, darıldım ben sana canım Böyle mi olacaktı? Vuruldum, vuruldum baksana kanım Yerde mi kalacaktı?