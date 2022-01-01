Mahzuni'ye Saygı Şarkı Sözleri
Koray Avcı Mahzuni'ye Saygı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koray Avcı Mahzuni'ye Saygı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mahzuni'ye Saygı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Koray Avcı
Mahzuni'ye Saygı
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Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Mapushane içinde
Minderim kana battı
Minderim kana battı
***
Yahu bu ne haldır
Öldüm yedi yıldır
Yahu bu ne haldır
Öldüm yedi yıldır
***
Gardiyan çekti gitti
Gardiyan çekti gitti
***
Dağ gibi, dağ gibi, ömrüm benim
Ne çabuk söndü bitti
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Yoruldum, yoruldum hal bilmezden
Yaş geldi kırka çıktı
Dirildim, dirildim geri öldüm
Dostlar bizi bıraktı
***
Yoruldum, yoruldum hal bilmezden
Yaş geldi kırka çıktı
Dirildim, dirildim geri öldüm
Dostlar bizi bıraktı
***
Mahzuni gelir beyler
Bizim yaylada yaylar
Mahzuni gelir beyler
Bizim yaylada yaylar
***
Yahu deli miyim
Yok ölü müyüm
Yahu deli miyim
Yok ölü müyüm
***
Parlayan bizi paylar
Parlayan bizi paylar
Ağlama sızlama anam benim
Bir gün biter yaralar
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
***
Darıldım, darıldım ben sana canım
Böyle mi olacaktı?
Vuruldum, vuruldum baksana kanım
Yerde mi kalacaktı?
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Dünya zalımlar dünyası
Giden zalım gelen zalım
İnsanlığın yüz karası
Hayvan gibi ölen zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Almış ele arsızlığı
Baştan başa yersizliği
Bilmem neden hırsızlığı?
Bilmem neden hırsızlığı?
Yapan değil bilen zalım
***
Zalım zalım meyhaneler
Sarhoş olur divaneler
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Ben insanlar dargınıyım
Dertlilerin yorgunuyum
Sanki felek vurgunuyum
Sanki felek vurgunuyum
Bu halıma gülen zalım
***
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
***
Sevmem dünya muradını
Görenler görmüş tadını
Mahzuni'nin ganadını
Mahzuni'nin ganadını
Kırıp kırıp yolan zalım
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Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
Zalım zalım zalım zalım
Ne olacak benim halım
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