Koray Avcı 1 Ocak 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan beri resim ve müziğe karşı ilgisi olan Avcı, müzik yolculuğuna Ankara'daki bazı performans mekanlarında şarkı söyleyerek başlamıştır. Avcı, 2008 yılında "Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünü" kazanıp, eğitimi için Muğla'ya yerleşmiştir. 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp, sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye programına arkadaşı Osman Arslan ile katılıp "beatbox ve Volkan Konak taklidi" performansı sergilemiş ve 2. tura kadar yükselmiştir. Her şey sokakta gitar çalan bir arkadaşının yanına oturup şarkı söylemesiyle değişmiştir. O günden sonra sokaklarda şarkı söylemeye başlamıştır. Ardından, 2012 yılında okul bittikten sonra Ankara'ya temelli dönen Avcı, Bir başka gitarcı arkadaşıyla beraber sokaklarda, hatta toplu taşıma araçlarında çalmaya ve şarkı söylemeye başlamıştır. 2012 yılı içerisinde metroda söylediği şarkının bir genç tarafından kaydedilip paylaşılması ve bu videonun çok ilgi görmesi üzerine Koray Avcı, kendi videolarını çekip YouTube sosyal medya platformunda yayınlamaya başlamıştır. Sosyal medyada büyük ilgi görmüş ve paylaştığı videolar ciddi izleme sayılarına ulaşmıştır. Günden güne artan talep doğrultusunda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konserler vermis ardından güçlü ve samimi yorumu ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Koray Avcı yılda yaklaşık 180 konser vermeye başlamış ve yolunun kesiştiği Dokuz Sekiz Müzik'in sahibi olan Ahmet Çelenk'le albüm yapmaya karar vermiştir. 28 Ağustos 2015'te “Aşk İle” isimli ilk solo albümünü piyasaya sürmüştür. Albümde Neşet Ertaş, Mazlum Çimen, Saki Çimen, Soner Akalın, Zeliha Sıkık, Feyzullah Eti gibi önemli isimlerin eserlerinin yanı sıra söz ve müziği kendisine ve gitaristi Köksal Fındık'a ait olan 4 yeni şarkıya da yer vermiştir. "Aşk İle" albümü çıktığı günden sonra uzun süre satış listelerinin ilk sıralarında yer almayı başarmıştır. Albümün çıkış şarkısı "Sen"in video klibini 135 milyon izlenmeyi geçmiştir. Ülke mozaiği ve dinamiğine uygun her yöreye ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak seslendiren Avcı, kendi besteleri, şiirleri ve seyirci ile sohbet tadında ilerleyen zaman zaman interaktif bir hal alan sahne performansı ile kendine özgü bir tarz yaratmıştır. 24 Haziran 2016 tarihinde Sonra Dersin Ki adlı ikinci albümünü, 22 Mart 2018 tarihinde Senin İçin Değer adlı üçüncü albümünü, 28 Ağustos 2020 tarihinde Seni Çok Özlüyorum adlı albümünü piyasaya sürmüştür.