Koray Avcı

Erkekler De Yanar Çok istedim, ah Vermediler, ah Bu ne inat, ah Zalim peder, ah *** Allah'tan kork, ah Sopası yok, ah Güzele bakmak sevap Ötesi yok, ah *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Kız kurusu, ah Oldum vallah, ah Boş gezene, ah Kız vermezler, ah *** Nap'ca'z şimdi, ah Yat'ca'z şimdi, ah Gidip de banka soyacak Değiliz ya, ah *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Ben de geldim aşka Benimki bir başka Ne güzeller gördüm Akşamdan sabaha *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi nikah paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar *** Erkekler de yanar Hem de nasıl yanar Yanmak çözüm değil Bizi yatak paklar

Bu Havada Gidilmez Beni bırakıp gitme bir yere Gidersen unutursun Dilerim öyle olmaz Beni bırakıp gitme bir yere Gidersen unutursun Dilerim öyle olmaz *** Bu havada gidilmez Güneşli günde gidilmez Aslında hiç gidilmez Gidilmez Bu havada gidilmez Güneşli günde gidilmez Aslında hiç gidilmez *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar Sakın ha gitme Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar *** Beni unutma Unutama inşallah Unutursan kahrolurum Dilerim öyle olmaz Beni unutma Unutama inşallah Unutursan kahrolurum Dilerim öyle olmaz *** Bu baharda gidilmez Yağmurlarda gidilmez Aslında hiç gidilmez Gidilmez Bu baharda gidilmez Yağmurlarda gidilmez Aslında hiç gidilmez *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar Sakın ha gitme Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar *** Son günüme kadar Kalp durana kadar Aşk mezara kadar