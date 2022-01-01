Koray Avcı

Zaman sadece birazcık zaman Geçici bu öfke bu hırs bu intikam Acılarımız tarih kadar eski Nefes alıp vermek misali olağan *** Zaman sadece birazcık zaman Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an Böyle benzer izler etrafında Alışkanlıklarımız bile sıradan *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum, gidiyorum *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum, gidiyorum *** Zaman sadece birazcık zaman Kızgınlığım yalnızlıktan korktuğumdan Bilirsin karanlıktan da ürkerim çocuklar gibi Işıkları hep yakarım bu korkudan *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde, yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum, gidiyorum *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum