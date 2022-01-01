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7/24 Dinle Koray Avcı

Gidiyorum Şarkı Sözleri

Koray Avcı Gidiyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Koray Avcı Gidiyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gidiyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Koray Avcı

Koray Avcı

Gidiyorum

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