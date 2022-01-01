Koray Avcı

Gittin Gideli Şarkı Sözleri
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İnsan derdine kadar koyarmış rakıya
Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında
Küçük küçük gözyaşı bırakın masanın bir kenarına
Afiyet olsun
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Öyle ağlarım ki kendime
Sen benden gittin gideli
Öyle ağlarım ki kendime
Sen benden gittin gideli
***
Tenim küs olmuş tenime
Sen benden gittin gideli
Tenin küs olmuş tenime
Sen benden gittin gideli
***
Bir cefam var idi, bin oldu
Aktı gözüm yaşı, sel oldu
Bir cefam var idi, bin oldu
Aktı gözüm yaşı, sel oldu
***
Yaz baharım döndü, kış oldu
Sen benden gittin gideli
Yaz baharım döndü, kış oldu
Sen benden gittin gideli
***
Öyle bıkmışım ki kendimden
Kurudum, düştüm dalımdan
Öyle bıkmışım ki kendimden
Kurudum, düştüm dalımdan
***
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli