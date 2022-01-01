Koray Avcı

İnsan derdine kadar koyarmış rakıya Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında Küçük küçük gözyaşı bırakın masanın bir kenarına Afiyet olsun *** Öyle ağlarım ki kendime Sen benden gittin gideli Öyle ağlarım ki kendime Sen benden gittin gideli *** Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideli Tenin küs olmuş tenime Sen benden gittin gideli *** Bir cefam var idi, bin oldu Aktı gözüm yaşı, sel oldu Bir cefam var idi, bin oldu Aktı gözüm yaşı, sel oldu *** Yaz baharım döndü, kış oldu Sen benden gittin gideli Yaz baharım döndü, kış oldu Sen benden gittin gideli *** Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum, düştüm dalımdan Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum, düştüm dalımdan *** Sanki ruhum çıktı canımdan Sen benden gittin gideli Sanki ruhum çıktı canımdan Sen benden gittin gideli Sanki ruhum çıktı canımdan Sen benden gittin gideli