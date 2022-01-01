Koray Avcı

-
Hangimiz düşmedik kara sevdaya
Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi
Hangimiz bir kuytu köşe başında
Bir vefasız için yol gözlemedik
***
Hangimiz düşmedik kara sevdaya
Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi
Hangimiz bir kuytu köşe başında
Bir vefasız için yol gözlemedik
***
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
***
Aşığın gözü kör, kulağı sağır
Doğruyu, yanlışı ondan görmedik
Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdik
Ah o vefasızlar kıymet bilmedi
***
Aşığın gözü kör, kulağı sağır
Doğruyu, yanlışı ondan görmedik
Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdik
Ah o vefasızlar kıymet bilmedi
***
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
-
Sen Leylaydın ben de Mecnun çöller içinde
Sen alevdin ben de rüzgar küller içinde
Gel de bir gör şu halimi kullar içinde
Yeşermez bahçam, kapanmaz yaram
Zaman içinde
***
Gel de bir gör şu halimi kullar içinde
Yeşermez bahçam, kapanmaz yaram
Zaman içinde
***
Ağlama yar, ağlama yar,
Bir gün gelir bu hasret biter
Döneceğim ağlama
Bekle beni ağlama
***
Ağlama yar, ağlama yar
Bir gün gelir bu hasret biter
Döneceğim ağlama
Bekle beni ağlama
***
Her selamın, her kelamın yaradır bende
Son bir kere görseydim, son nefesimde
Sen de git yar, sen de bırak, sen de unut beni
Kanasın yaram, sararsın bahçem, zaman içinde
***
Sende git yar, sende bırak, sen de unut beni
Kanasın yaram, sararsın bahçem, zaman içinde
***
Ağlama yar, ağlama yar
Bir gün gelir bu hasret biter
Döneceğim ağlama
Bekle beni ağlama
Ağlama yar, ağlama yar
Bir gün gelir, bu hasret biter, döneceğim ağlama
Bir gün gelir bu hasret biter, döneceğim ağlama
Bekle beni ağlama
-
Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin
Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldin
Ah, ışıklar içinde kaldım, yandım, efendim
Ah, ışıklar içinde kaldım, yandım, efendim
***
Sen bana yangın ol, efendim, ben sana rüzgâr
Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar
Sen bana geç geldin, ben sana erken
Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken
***
Bugün günlerden güzellik, sefa geldin, hoş geldin
Bugün günlerden güzellik, sefa geldin, hoş geldin
Ah, bu yağmur yalnızlığımmış, dindim, efendim
Ah, bu yağmur yalnızlığımmış, dindim, efendim
***
Sen bana yangın ol, efendim, ben sana rüzgâr
Tutuşsun gün, yansın geceler, zamanımız dar
Sen bana geç kaldın, ben sana erken
Soyunsun gün, sarsın geceler, vaktimiz varken
***
Sen bana geç kaldın, ben sana erken
Tutuşsun gün, yansın geceler, vaktimiz varken
-
"Gün gelir de beni
Unutursun, unutursun", demiştin
"Kalbimdeki bu derdi
Uyutursun, uyutursun", demiştin
***
Ne ben (ne ben) seni unutabildim
Ne bu gönlümü avutabildim
Ne bu derdimi uyutabildim
***
Unutamam, canım, unutamam seni
Unutamam, gülüm, unutamam
Unutamam, canım, unutamam seni
Unutamam, gülüm, unutamam
***
Unutamam, canım, unutamam seni
Unutamam, gülüm, unutamam
Unutamam, canım, unutamam seni
Unutamam, gülüm, unutamam
***
Aşkını çekerim
"Geleceksin, geleceksin", diyerek
"Belki gözyaşımı
Sileceksin, sileceksin", diyerek
***
Ne ben (ne ben) seni unutabildim
Ne bu gönlümü avutabildim
Ne bu derdimi uyutabildim
***
Unutamam, canım, unutamam seni
Unutamam, gülüm, unutamam
Unutamam, canım, unutamam seni
Unutamam, gülüm, unutamam
***
Unutamam, canım, unutamam seni
Unutamam, gülüm, unutamam
Unutamam, canım, unutamam seni
Unutamam, gülüm, unutamam
-
Bu aşkın nüshası rüzgârlarda
Aslı bende kalacak
Bizi hasret saracak
Bulutlar çıldıracak
Bizi hasret saracak
Bulutlar çıldıracak
***
Ayrılık başımı döndürüyor
Kavuşmayı özlettin
İntiharlar kuşandım
Bu aşkı sen kirlettin
İntiharlar kuşandım
Bu aşkı sen kirlettin
***
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerimi tutmazsan gülüm
Yakarım geceleri
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerimi tutmazsan gülüm
Yakarım geceleri
***
Bu aşkın nüshası rüzgârlarda
Kahrı bende kalacak
Sende ihanet gülüm
Bende matem kalacak
Sende ihanet gülüm
Bende matem kalacak
***
Bu aşkın efkârı şarkılarda
Yüzün bende solacak
Bizi zaman yenecek
Ve anılar kalacak
Bizi zaman yenecek
Ve anılar kalacak
***
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerini tutmadım yâr
Yatamam geceleri
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerini tutmadım yâr
Yatamam geceleri