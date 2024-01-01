Koray Avcı

Kim Bilir Şarkı Sözleri
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Kim bilir, bu gidişin
Dönüşü olacak mı?
Kim bilir, bu gidişin
Dönüşü olacak mı?
Ah, nasıl yollarına
Bakacağım, kim bilir?
Ah, nasıl yollarına
Bakacağım, kim bilir?
Ufkumda batan güneş
Bu sabah doğacak mı?
Kalben ne kadar dertli
Olacağım kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, bu gidişin
Dönüşü olacak mı?
Kim bilir, bu gidişin
Dönüşü olacak mı?
Ah, nasıl yollarına
Bakacağım, kim bilir?
Ah, nasıl yollarına
Bakacağım, kim bilir?
Ufkumda batan güneş
Bu sabah doğacak mı?
Kalben ne kadar dertli
Olacağım kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?
Kim bilir, kim bilir?