Koray Avcı

Kim bilir, bu gidişin Dönüşü olacak mı? Kim bilir, bu gidişin Dönüşü olacak mı? Ah, nasıl yollarına Bakacağım, kim bilir? Ah, nasıl yollarına Bakacağım, kim bilir? Ufkumda batan güneş Bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar dertli Olacağım kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, bu gidişin Dönüşü olacak mı? Kim bilir, bu gidişin Dönüşü olacak mı? Ah, nasıl yollarına Bakacağım, kim bilir? Ah, nasıl yollarına Bakacağım, kim bilir? Ufkumda batan güneş Bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar dertli Olacağım kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, kim bilir? Kim bilir, kim bilir?