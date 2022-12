Koray Avcı

Görür görmez yeşerdi tüm umutlarım Henüz hazır değilse kalbin anlarım Yetim bi' yalnızlık İçinde kor gibi Geçer zaman, senin olmadığın her an *** Rüyalarımda özlemim Hayallerimde nefesin Bekliyor kalbim inan *** Her mevsim bu hasretin, hazin hikayesi Yalansız gönlümle sabır taşı içi keder Masal değil vadettiğim bir aşk efsanesi Neyim varsa alıp götürür senin için değer *** Her mevsim bu hasretin, hazin hikayesi Yalansız gönlümle sabır taşı içi keder Masal değil vadettiğim bir aşk efsanesi Neyim varsa alıp götürür senin için değer *** Yetim bi' yalnızlık içinde kor gibi Geçer zaman, senin olmadığın her an *** Rüyalarımda özlemim Hayallerimde nefesin Bekliyor kalbim inan *** Her mevsim bu hasretin, hazin hikayesi Yalansız gönlümle sabır taşı içi keder Masal değil vadettiğim bir aşk efsanesi Neyim varsa alıp götürür senin için değer *** Her mevsim bu hasretin, hazin hikayesi Yalansız gönlümle sabır taşı içi keder Masal değil vadettiğim bir aşk efsanesi Neyim varsa alıp götürür senin için değer