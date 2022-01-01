Senin İçin Değer Şarkı Sözleri
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Koray Avcı
Senin İçin Değer
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Görür görmez yeşerdi tüm umutlarım
Henüz hazır değilse kalbin anlarım
Yetim bi' yalnızlık İçinde kor gibi
Geçer zaman, senin olmadığın her an
***
Rüyalarımda özlemim
Hayallerimde nefesin
Bekliyor kalbim inan
***
Her mevsim bu hasretin, hazin hikayesi
Yalansız gönlümle sabır taşı içi keder
Masal değil vadettiğim bir aşk efsanesi
Neyim varsa alıp götürür senin için değer
***
Her mevsim bu hasretin, hazin hikayesi
Yalansız gönlümle sabır taşı içi keder
Masal değil vadettiğim bir aşk efsanesi
Neyim varsa alıp götürür senin için değer
***
Yetim bi' yalnızlık içinde kor gibi
Geçer zaman, senin olmadığın her an
***
Rüyalarımda özlemim
Hayallerimde nefesin
Bekliyor kalbim inan
***
Her mevsim bu hasretin, hazin hikayesi
Yalansız gönlümle sabır taşı içi keder
Masal değil vadettiğim bir aşk efsanesi
Neyim varsa alıp götürür senin için değer
***
Her mevsim bu hasretin, hazin hikayesi
Yalansız gönlümle sabır taşı içi keder
Masal değil vadettiğim bir aşk efsanesi
Neyim varsa alıp götürür senin için değer