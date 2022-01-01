3'lü Koleksiyon Serisi 3 Şarkı Sözleri
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Koray Avcı
3'lü Koleksiyon Serisi 3
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Saçların alev gibi, gözlerin rüya gibi
Güzelsin hayallerde, özlenen cennet gibi
Ne kadar gizlesen de, ne kadar yok desen de
Hayali dünkü gibi yaşıyor gözlerinde
***
Sevda, sevda
Unut onu dinsin gönlünde fırtına
Sevda, sevda
Değmez ona ağlamaya
***
Sevda, sevda
Unut onu dinsin gönlünde fırtına
Sevda, sevda
Değmez ona ağlamaya
***
Gözlerin nemli nemli, yaralı ceylan gibi
Ağlayıp inliyorsun, içli bir keman gibi
Ne kadar özlesen de, ne kadar sabretsen de
Yıllarca aldatıldın, bekledin kadın gibi
***
Sevda, sevda
Unut onu dinsin gönlünde fırtına
Sevda, sevda
Değmez ona ağlamaya
***
Sevda, sevda
Unut onu dinsin gönlünde fırtına
Sevda, sevda
Hayat değer yaşamaya
-
Gözümde canlanır koskoca mazi
Sevgilim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim bak ne haldeyim
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
***
Bir hayal tufanı eser başımda
Hangi yana baksam durur karşımda
Artık tüm umutlar yabancı bana
Seni aramaktan bak ne haldeyim
***
Bir hayal tufanı eser başımda
Hangi yana baksam durur karşımda
Artık tüm umutlar yabancı bana
Onu aramaktan bak ne haldeyim
***
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin sitem etsem de azdır kadere
Gülmeyi unutan yaşlı gözlere
Mutluluktan haber ver dilek taşı
-
Saçların alev gibi
Gözlerin rüya gibi
Güzelsin hayallerle
Süslenen cennet gibi
***
Ne kadar gizlesen de
Ne kadar yok desende
Hayalin dün ki gibi
Yaşıyor gözlerimde
***
Sevda sevda
***
Unut onu dinsin gönlünde fırtına
Sevda sevda
Değmez ona ağlamaya
***
Gözleri nemli nemli
Yaralı ceylan gibi
Ağlayıp inliyorsun
İçli bir keman gibi
Ne kadar özlesem de
Ne kadar sabretsem de
Yıllarca aldatıldım
Bekledim mecnun gibi
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