Koray Avcı

Sevda Saçların alev gibi, gözlerin rüya gibi Güzelsin hayallerde, özlenen cennet gibi Ne kadar gizlesen de, ne kadar yok desen de Hayali dünkü gibi yaşıyor gözlerinde *** Sevda, sevda Unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda, sevda Değmez ona ağlamaya *** Sevda, sevda Unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda, sevda Değmez ona ağlamaya *** Gözlerin nemli nemli, yaralı ceylan gibi Ağlayıp inliyorsun, içli bir keman gibi Ne kadar özlesen de, ne kadar sabretsen de Yıllarca aldatıldın, bekledin kadın gibi *** Sevda, sevda Unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda, sevda Değmez ona ağlamaya *** Sevda, sevda Unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda, sevda Hayat değer yaşamaya

Dilek Taşı Gözümde canlanır koskoca mazi Sevgilim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim bak ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Seni aramaktan bak ne haldeyim *** Bir hayal tufanı eser başımda Hangi yana baksam durur karşımda Artık tüm umutlar yabancı bana Onu aramaktan bak ne haldeyim *** Efkarım birikti sığmaz içime Bin sitem etsem de azdır kadere Gülmeyi unutan yaşlı gözlere Mutluluktan haber ver dilek taşı